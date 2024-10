Por MRNews



Leonardo se revolta com apelido de Zé Leonardo, neto caçula

A influenciadora digital Virginia Fonseca gerou repercussão nas redes sociais ao revelar um apelido inusitado para seu filho mais novo, José Leonardo, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe. Durante uma brincadeira em seus stories no Instagram, Virginia se referiu ao bebê como “Zé Bonitinho”. No entanto, esse apelido não é bem aceito pelo avô do menino, o cantor Leonardo, que demonstrou descontentamento ao saber da escolha.

Virginia contou que, se Leonardo soubesse do apelido, ele provavelmente ficaria irritado. Em tom descontraído, ela comentou: “Não pode nem falar Zezin”, fazendo seus seguidores se divertirem com a situação. Essa não é a primeira vez que a influenciadora compartilha momentos engraçados envolvendo os apelidos do filho. Recentemente, ela também se surpreendeu quando sua mãe, Margareth Serrão, chamou o neto de “Zé Leleco”, outro apelido que não agradou tanto.

Carinho e humor na maternidade

Apesar das brincadeiras, Virginia tem demonstrado todo o seu carinho pela maternidade, compartilhando diversos momentos com Zé Leonardo, nascido no mês passado. Mesmo que os apelidos não sejam do agrado de todos os membros da família, como o avô famoso, eles são uma forma carinhosa de expressar afeto pelo pequeno, que já se tornou o centro das atenções nas redes sociais da influenciadora.

Leonardo, conhecido por seu temperamento mais reservado em assuntos familiares, não gostou de ouvir o apelido e fez questão de demonstrar seu incômodo, deixando claro que o nome escolhido pelos pais deve ser respeitado. Contudo, isso não impediu Virginia de continuar compartilhando a vida de mãe e os momentos de intimidade com seus milhões de seguidores, sempre com um toque de humor e leveza.

Esses episódios mostram a dinâmica divertida da família, onde apelidos carinhosos acabam se tornando motivo de conversa e risadas entre eles e o público, que acompanha de perto a rotina de Virginia e Zé Felipe.

Este é o valor da fortuna que Cid Moreira construiu; ele faleceu aos 97 anos

Cid Moreira, uma das maiores figuras do telejornalismo brasileiro, faleceu aos 97 anos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (3 de outubro de 2024), deixando o Brasil em luto pela perda do icônico apresentador. Fátima Moreira, sua viúva, compartilhou suas palavras emocionadas sobre o falecimento do marido durante uma aparição ao vivo no programa *Encontro com Patrícia Poeta*, da TV Globo.

Cid Moreira marcou a história da televisão brasileira com seu trabalho no *Jornal Nacional*, onde esteve à frente por quase três décadas. Além disso, sua voz inconfundível se tornou parte do *Fantástico*, programa dominical da Globo, consolidando sua importância no jornalismo televisivo.

Disputa Familiar Envolvendo Cid Moreira

Nos últimos anos, Cid Moreira enfrentou uma conturbada disputa judicial familiar. Seus filhos, Rodrigo Moreira, de 51 anos, e Roger Moreira, de 45, moveram uma ação pedindo a interdição do pai. Alegando que, devido à idade avançada, o ex-apresentador não estava mais apto para gerir seus próprios assuntos, os filhos também acusaram sua esposa, Fátima Moreira, de má gestão do patrimônio familiar.

A briga familiar ganhou repercussão quando os filhos afirmaram que Cid, por não ter mais plena capacidade de tomar decisões, precisava de proteção legal. No entanto, a relação entre Cid e seus filhos, especialmente Roger, foi marcada por desentendimentos. O apresentador chegou a dizer que a adoção de Roger foi “a maior besteira” que fez na vida, tornando o conflito ainda mais complexo.

Fortuna de Cid Moreira

Com uma carreira longeva e próspera, Cid Moreira acumulou uma fortuna estimada em cerca de **R$ 40 milhões**. Casado com Fátima Moreira por quase duas décadas, a viúva terá direito a uma parte significativa dessa herança. A disputa em torno dos bens do ex-apresentador, no entanto, pode se intensificar após sua morte, especialmente devido aos desentendimentos com seus filhos.

A herança de Cid Moreira, que inclui imóveis, investimentos e direitos de imagem, certamente será alvo de novos capítulos judiciais nos próximos meses.

Cid Moreira deixa um legado de décadas de dedicação ao jornalismo brasileiro, sendo lembrado por seu carisma, voz marcante e ética profissional que inspiraram gerações.

Mania de Você: Berta e Ísis se Envolvem com o Mesmo Homem

A novela das nove da Globo, *Mania de Você*, promete fortes emoções com um novo triângulo amoroso envolvendo Berta (Eliane Giardini), Ísis (Mariana Ximenes) e Sirley (David Junior), o motorista recém-contratado por Leidi (Thalita Carauta). O envolvimento das duas mulheres da mesma família com o sedutor motorista trará ainda mais conflitos e segredos à tona, intensificando as reviravoltas da trama.

**O Triângulo Amoroso e o Segredo de Ísis

Ísis e Berta, cada uma com suas próprias motivações, acabam seduzidas por Sirley, sem saber do envolvimento do outro. Enquanto a idosa Berta, ainda abalada pela perda de seu marido e amante, se vê atraída pelo motorista, Ísis tem um segredo sombrio que liga Sirley diretamente a seu passado. Leidi, obrigada a contratar Sirley para proteger o segredo de Ísis, coloca em risco não só sua amizade com Berta, mas também a estabilidade familiar.

A revelação de que Ísis pode estar envolvida na morte do filho de Berta torna o cenário ainda mais complexo, gerando uma tensão crescente à medida que o triângulo amoroso se intensifica. Sirley, por sua vez, se vê no centro dessa disputa sem saber das consequências que seu envolvimento com ambas pode causar.

**A Admiração Entre Eliane Giardini e Mariana Ximenes

Nos bastidores, a relação entre Eliane Giardini e Mariana Ximenes é de profunda admiração. Durante uma recente participação no programa *Mais Você*, Eliane elogiou a jovem colega, destacando a trajetória brilhante de Mariana tanto no teatro quanto na televisão. Ela expressou o prazer de trabalhar ao lado de uma atriz tão dedicada e talentosa, reconhecendo o aprendizado constante proporcionado por essa parceria.

Mariana retribuiu os elogios, agradecendo a Eliane por sua generosidade dentro e fora do set, mencionando a importância da atriz veterana em sua jornada profissional.

**Expectativas para os Próximos Capítulos

Com essa nova dinâmica entre Berta, Ísis e Sirley, *Mania de Você* promete manter os telespectadores ansiosos por mais revelações e reviravoltas. A trama de vingança, sedução e segredos familiares continua a crescer, deixando o público cada vez mais envolvido com as histórias dos personagens.

Acompanhe os próximos episódios e fique por dentro de tudo o que acontece na novela das nove da Globo.

Luma toma tudo de Viola em “Mania de Você”

Os espectadores de “Mania de Você” estão prestes a presenciar um desdobramento intrigante na trama, com Luma (Agatha Moreira) utilizando informações privilegiadas para desferir um golpe contra Viola (Gabz). A ex-milionária, em um movimento calculado, chantageará Mavi (Chay Suede) e tentará tomar seu lugar na cozinha do restaurante do resort.

A Chantagem de Luma

O plano de Luma se desenrola após a traição de Mércia (Adriana Esteves), que revela o segredo de Mavi. Com essa informação em mãos, Luma arma um esquema astuto para manter seu ex-marido sob controle, enquanto busca recuperar sua posição no restaurante. A chantagem forçará Mavi a ceder às exigências de Luma, que está disposta a qualquer coisa para garantir seu sucesso e, ao mesmo tempo, esconder os segredos de seu passado.

Mudanças na Relação de Viola e Rudá

Enquanto isso, Rudá (Nicolas Prattes) enfrenta mais um revés emocional ao ser abandonado por Viola, que, após descobrir que ele escondeu sua verdadeira identidade como dono do resort, decide seguir em frente com Mavi. O relacionamento deles evolui para um casamento, mas a influência manipuladora de Luma não dará trégua. A chef de cozinha, envolvida nas intrigas de Rudá, se vê cada vez mais distante da verdade sobre seus sentimentos e das ações do vilão.

O Grande Conflito

A partir desse ponto, a trama toma um rumo explosivo. Luma, determinada a recuperar sua herança e provar a inocência de Rudá, contrata um detetive e um advogado. Com o dinheiro extorquido de Mavi, ela compra um barco e intensifica suas investigações. Sua estratégia inclui separar Viola de Rudá, fazendo com que a chef o veja como um rival.

A tensão aumenta quando Viola descobre que Luma e Rudá tiveram um envolvimento, levando-a a fazer uma escolha difícil entre os dois homens. Mesmo ciente da verdadeira identidade de Mavi, Viola opta por seguir com ele, complicando ainda mais as relações entre os personagens.

Conclusão

“Mania de Você” continua a apresentar reviravoltas emocionantes, com Luma no centro de uma trama de vingança e manipulação. As decisões que os personagens tomam agora terão consequências duradouras, prometendo manter os espectadores grudados na tela.

Acompanhe os próximos episódios para descobrir como esses conflitos se desenrolarão e que novas surpresas aguardam os personagens.

Viola Descobre a Verdade Sobre Mavi e Toma Decisão Surpreendente em “Mania de Você”

Nos próximos capítulos da novela “Mania de Você”, os telespectadores acompanharão uma reviravolta dramática que promete mudar o rumo da trama. Viola (Gabz), que até agora foi enganada por Mavi (Chay Suede), finalmente descobrirá a verdade sobre o vilão e tomará uma decisão inesperada.

A Transformação de Luma

A personagem Luma (Agatha Moreira) passará de uma mocinha sofrida para uma chantagista implacável. Após se dar conta de que Mavi é, na verdade, o verdadeiro dono do resort Albacoa, Luma decidirá usar essa informação a seu favor, em vez de desmascará-lo. Segundo Márcia Pereira, colunista do Notícias da TV, ela fará de Mavi um alvo e exigirá que ele a mantenha como “chefe” do restaurante que Viola comanda. Para conseguir isso, Luma criará uma farsa sobre sua situação financeira, convencendo Viola de que está em dificuldades.

A Revelação para Viola

Enquanto isso, Rudá (Nicolas Prattes), que já teve um romance com Luma, alertará Viola sobre a verdadeira identidade de Mavi. Determinada a saber a verdade, a chef de cozinha fará um teste que confirmará as suspeitas sobre o vilão. Contudo, mesmo após descobrir que Mavi a enganou, Viola optará por continuar seu relacionamento com ele. O casal já planeja o casamento para a segunda quinzena de outubro, o que complica ainda mais a situação.

A Vingança de Luma

Apesar de Mavi estar à frente em seus planos, Luma não desistirá de recuperar o que acredita ser seu. Ela contratará um detetive e um advogado para reverter a situação a seu favor, decidida a provar que foi roubada pelo hacker. Além disso, a ex-patricinha fará uma promessa a Rudá: ela o ajudará a provar sua inocência no caso da morte de Molina (Rodrigo Lombardi). Essa aliança inesperada entre Luma e Rudá poderá mudar o curso da história e trazer novos desafios para Mavi.

Conclusão

A revelação da verdade sobre Mavi e a nova postura de Luma prometem esquentar os próximos capítulos de “Mania de Você”. Com alianças sendo formadas e segredos expostos, a novela mostra que a luta pelo poder e pela verdade está longe de acabar. Os telespectadores ficarão ansiosos para ver como as personagens enfrentarão as consequências de suas escolhas e quais surpresas ainda estão por vir na trama.

Luma Ajuda a Esconder Rudá e Planeja Ameaça a Mavi em “Mania de Você”

Nos próximos capítulos da novela “Mania de Você”, os telespectadores testemunharão um embate intenso entre Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira). As duas personagens, que até então estavam em lados opostos, agora se veem em uma verdadeira guerra de estratégias e mentiras.

A Confronto Entre Luma e Mavi

A tensão entre Mavi e Luma aumenta quando Mavi tenta proteger seu segredo sobre o golpe que deu em Viola (Gabz). Temendo que Luma revele a verdade e coloque seu plano em risco, Mavi fará de tudo para afastar Luma e Viola. Para isso, contará com a ajuda de sua mãe, Mércia (Adriana Esteves), que não hesitará em mentir, insinuando que Luma foi a responsável pela situação financeira de Viola.

Além das mentiras de Mércia, Mavi se unirá a Iberê (Jaffar Bambirra), que criará uma rede social falsa. Usando fotos manipuladas de Luma vivendo em luxo, ele pretende enganar Viola e fazer com que ela acredite que sua amiga é uma farsante. Essa manipulação não apenas colocará Luma em uma posição delicada, mas também jogará Viola contra ela, alimentando a desconfiança entre as amigas.

Luma e Rudá: Aliança Inesperada

Em meio a esse clima de intriga, Luma reencontrará Rudá (Nicolas Prattes). Ao vê-lo, Luma fará acusações pesadas contra Mavi, alegando que Viola foi amante de Rudá e cúmplice dele ao longo dos anos. O reencontro não será apenas um momento de confrontação, mas também uma oportunidade para Luma se unir a Rudá em busca de justiça. Juntos, eles planejam investigar a morte de Molina (Rodrigo Lombardi) e, mais importante, recuperar o patrimônio que Mavi lhe tomou.

Para garantir a segurança de Rudá, Luma o esconderá, mantendo-o longe da polícia e de qualquer ameaça. Essa nova aliança traz um novo fôlego para a trama, ao mesmo tempo que aumenta o perigo para Mavi, que não esperava que Luma se tornasse uma adversária tão astuta.

O Clímax das Intrigas

O embate direto entre Mavi e Luma ocorrerá no capítulo de sexta-feira (4). Mavi, que já havia instalado câmeras em casa para monitorar as conversas de sua mãe com Luma, se verá em uma situação vulnerável quando Luma ameaçar revelar toda a verdade a Viola. Essa ameaça é suficiente para deixar Mavi apavorado, já que seu amor por Viola é sua maior prioridade.

No capítulo seguinte, no sábado (5), as intrigas atingirão seu ápice, prometendo um desenrolar dramático e cheio de reviravoltas. Os telespectadores ficarão ansiosos para descobrir como essa guerra entre Mavi e Luma se desenrolará, e quais serão as consequências para todos os envolvidos.

Conclusão

A luta pelo poder e pela verdade em “Mania de Você” está apenas começando. Com Luma se posicionando como uma força a ser reconhecida e Mavi desesperado para manter seus segredos, a novela promete capítulos emocionantes e recheados de tensão. As alianças e traições não darão descanso para os personagens, mantendo os telespectadores grudados na tela.