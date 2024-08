Arsenal x Wolverhampton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (17/08)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Arsenal x Wolverhampton acontece hoje, HOJE (17/08) às 15 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Arsenal que tentará a vitória em seu território.

ONDE ASSISTIR O JOGO DE HOJE DA PREMIERE LEAGUE 2024/2025

A **Premier League 2024/2025** será transmitida no Brasil de maneira exclusiva pelo **Grupo Disney**. Você pode acompanhar os jogos da elite da Inglaterra nos canais **ESPN**, na TV por assinatura, ou por meio dos serviços de streaming **Star+** e **Watch ESPN. Prepare-se para uma emocionante temporada de futebol! ⚽🔥

Prévia do Jogo: Arsenal x Wolverhampton Wanderers – Primeira Rodada da Premier League 2024/25

A Premier League está de volta, e o Arsenal se prepara para receber o Wolverhampton Wanderers no Emirates Stadium neste sábado, 17 de agosto de 2024, às 15h (horário de Brasília), em um confronto que promete agitar a primeira rodada da temporada 2024/25.

**Arsenal em Busca do Título**

Sob o comando de Mikel Arteta, o Arsenal entra em campo com a missão de finalmente quebrar a hegemonia do Manchester City e conquistar seu primeiro título da Premier League desde a histórica temporada dos “Invencíveis” em 2003/04. Apesar de ter ficado com o vice-campeonato na temporada passada, os Gunners mostraram força e consistência, terminando apenas atrás do poderoso City de Pep Guardiola.

Durante a pré-temporada, o Arsenal teve uma campanha sólida, vencendo grandes adversários, incluindo uma convincente vitória de 4 a 1 sobre o Bayer Leverkusen e um triunfo por 2 a 0 sobre o Lyon. Essas partidas mostraram que o time está bem preparado e pronto para começar a temporada com o pé direito.

**Desafios do Wolverhampton**

Por outro lado, o Wolverhampton Wanderers, comandado por Gary O’Neil, chega ao Emirates Stadium com o objetivo de surpreender e conquistar um resultado positivo. Os Wolves terminaram a temporada passada na 14ª posição, após uma série de resultados decepcionantes no final da campanha. No entanto, a equipe mostrou potencial durante a pré-temporada, incluindo uma impressionante vitória por 3 a 0 sobre o RB Leipzig.

Apesar disso, o histórico recente contra o Arsenal não é favorável para o Wolverhampton. A equipe não vence os Gunners no Emirates desde 2020 e está em busca de quebrar uma sequência de seis derrotas consecutivas contra o time londrino.

Notícias das Equipes

O Arsenal deve entrar em campo sem Kieran Tierney e Takehiro Tomiyasu, que ainda se recuperam de lesões. No entanto, há esperança de que Jurrien Timber, que sofreu uma lesão no pé, esteja disponível para o confronto. Além disso, o recém-contratado David Raya deve fazer sua estreia oficial pelo clube, enquanto Thomas Partey parece ser a escolha de Arteta para comandar o meio-campo.

Pelo lado do Wolverhampton, o técnico Gary O’Neil também enfrenta desafios com ausências importantes. Nelson Semedo cumpre suspensão após receber um cartão vermelho no final da temporada passada, e Enso Gonzalez está fora após sofrer uma grave lesão no joelho durante as Olimpíadas. No entanto, Matheus Cunha, Daniel Podence e Mario Lemina devem estar disponíveis, proporcionando mais opções para o treinador.

### **Previsão e Expectativas**

Embora o Wolverhampton tenha mostrado flashes de bom futebol na pré-temporada, o Arsenal entra como favorito neste confronto, especialmente jogando em casa. A equipe de Mikel Arteta tem um elenco mais forte e estável, e com o apoio da torcida, deve conseguir impor seu ritmo e buscar os três pontos.

**Previsão:** Arsenal 2-0 Wolverhampton Wanderers

Com um ataque afiado e uma defesa sólida, o Arsenal deve conseguir controlar o jogo e começar a temporada com uma vitória convincente. Por outro lado, o Wolverhampton precisará de uma atuação impecável se quiser evitar mais uma derrota no Emirates Stadium.

O que resta agora é esperar o apito inicial e ver como as duas equipes se comportarão em campo, dando início a mais uma emocionante temporada da Premier League.