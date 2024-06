Que horas Começa RENASCER E Brasileirão ao Vivo?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 19/06.

Quarta-feira, 19/06/2024

Acompanhe a programação completa desta quarta-feira na Globo, com atrações que vão desde as primeiras horas da manhã até a madrugada, garantindo entretenimento e informação para todos os públicos.

**04:00 – Hora Um**

O telejornal que inicia o dia com as principais notícias do Brasil e do mundo, trazendo informações relevantes e atualizações importantes para os espectadores começarem bem informados.

**06:00 – Bom Dia Praça**

Notícias regionais, trânsito, tempo e informações úteis para o cotidiano dos telespectadores das praças locais. O Bom Dia Praça traz tudo o que você precisa saber para iniciar o dia na sua cidade.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

Análises aprofundadas dos acontecimentos mais relevantes do dia, entrevistas e reportagens especiais. O Bom Dia Brasil conecta os espectadores com os principais fatos do país e do mundo.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

Debates sobre temas atuais, entrevistas com convidados especiais, música e entretenimento. Patrícia Poeta comanda um programa que promove a interação com o público e discute assuntos variados.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e seu fiel companheiro, Louro Mané, trazem receitas deliciosas, dicas de culinária, artesanato, saúde e bem-estar. Um programa leve e descontraído para começar a manhã com muita energia.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

Telejornal local que traz as principais notícias da sua região. Informações sobre trânsito, tempo e os acontecimentos mais importantes do dia para manter o telespectador bem informado.

**13:00 – Globo Esporte**

Todas as novidades do mundo dos esportes, com destaque para os principais eventos e competições. Resultados, análises e entrevistas com atletas fazem parte desse programa esportivo.

**13:25 – Jornal Hoje**

Um telejornal dinâmico que traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com reportagens especiais e matérias que aprofundam os temas mais relevantes do dia.

**14:45 – Cheias de Charme**

A novela que conquistou o Brasil com a história das Empreguetes. Momentos de humor, drama e música marcam essa trama envolvente e divertida.

**15:25 – Sessão da Tarde – Três Verões**

Um filme brasileiro que narra os eventos ocorridos durante três verões consecutivos na vida de uma cuidadora e dos ricos moradores de um condomínio à beira-mar. Uma comédia dramática que aborda temas como desigualdade social e resiliência.

**17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

Reviva as emoções dessa novela que marcou época, com uma história de amor que transcende o tempo. Alma Gêmea traz romance, drama e momentos inesquecíveis para a sua tarde.

**18:05 – No Rancho Fundo**

Uma série que retrata a vida no campo, com personagens carismáticos e histórias cativantes. Acompanhe as aventuras e desafios de quem vive no interior.

**18:45 – Praça TV – 2ª Edição**

Mais uma edição do telejornal local, atualizando os telespectadores com as últimas notícias e informações da sua região no final do dia.

**19:15 – Família é Tudo**

Uma série que explora os laços familiares e as diversas situações engraçadas e emocionantes que envolvem as famílias brasileiras. Uma mistura de humor e reflexão sobre o valor da família.

**20:00 – Jornal Nacional**

O telejornal de maior audiência do país traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com reportagens exclusivas, entrevistas e análises detalhadas dos fatos mais relevantes do dia.

**20:35 – Renascer**

A novela que conta a saga de uma família em busca de redenção e felicidade. Com paisagens deslumbrantes e um elenco talentoso, Renascer traz histórias emocionantes que prendem a atenção do público.

**21:20 – Futebol**

A emoção do futebol ao vivo, com jogos imperdíveis e toda a cobertura dos campeonatos mais importantes. Prepare-se para torcer pelo seu time do coração.

**23:30 – Segue o Jogo**

Análises e debates sobre a rodada de futebol, com comentaristas especializados que trazem suas opiniões e análises sobre os jogos e desempenhos dos times.

**23:45 – Que História é Essa Porchat?**

Fábio Porchat recebe convidados para contarem histórias engraçadas e inusitadas, garantindo boas risadas e momentos de descontração.

**00:30 – Jornal da Globo**

Um resumo dos principais acontecimentos do dia, com análises e reportagens especiais. O Jornal da Globo mantém você atualizado com as últimas notícias antes de dormir.

**01:20 – Conversa com Bial**

Pedro Bial entrevista personalidades e discute temas variados, trazendo reflexões e insights sobre a vida e a sociedade. Um programa que mistura jornalismo e entretenimento.

**02:00 – Família é Tudo (Reprise)**

Reprise dos episódios da série que explora os desafios e alegrias da vida em família.

**02:40 – Comédia Na Madruga I**

Programas humorísticos que garantem risadas na madrugada, com esquetes e personagens engraçados.

**03:25 – Comédia Na Madruga II**

Mais diversão com programas de comédia para fechar a madrugada com bom humor e muitas gargalhadas.