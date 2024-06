Prefeito autoriza obras na Penha, que vai figurar entre bairros com 100% das ruas pavimentadas na Capital

O bairro da Penha está chegando aos 100% das ruas pavimentadas. Nesta sexta-feira (14), o prefeito Cícero Lucena autorizou o início das obras nas últimas quatro vias que ainda não contavam com o pavimento em paralelepípedo, que terão, também, infraestrutura completa de drenagem, calçadas pavimentadas e acessibilidade.

Com mais essa ordem de serviço, agora são 33 bairros de João Pessoa nessa mesma condição, com obras em andamento ou autorizadas que totalizam os 100% das ruas pavimentadas. Até o final do ano, de acordo com o prefeito Cícero Lucena, o objetivo é atingir a meta de 50 bairros – em todas as regiões da cidade, recebendo obras com o mesmo padrão de qualidade.

“Hoje já podemos sonhar que um dia João Pessoa vai poder estar 100% pavimentada. Porque, lá trás, nós tomamos a medida de encaminhar um projeto à Câmara, de que todo e qualquer novo loteamento teria que ter suas ruas pavimentadas. E a partir daí, cada rua que nós pavimentamos é uma a menos na nossa cidade. E até o final do ano, nesse projeto de 1.500 ruas, nós vamos ter 50 bairros totalmente pavimentados. Fica faltando 15, que custam R$ 200 milhões para pavimentar João Pessoa toda”, afirmou o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), já são 1.173 ruas com ordem de serviço assinadas, sendo que 527 já foram entregues e mais de 600 estão com obras em andamento ou para serem iniciadas. “A Prefeitura trabalha na cidade toda. E vamos ficar muito próximos de concluir o sonho que o prefeito Cícero tem de pavimentar João Pessoa100%”, projetou o secretário executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira.

Infraestrutura que fortalece o turismo – O bairro da Penha possui forte potencial turístico, com a tradição religiosa e o atrativo da praia, cercada por bares e restaurantes. O monsenhor Nereudo, que reside na localidade, comemorou o avanço das obras e disse que elas terão impacto tanto para os moradores do bairro quanto para os turistas. “Agradecer esse olhar do prefeito, que está completando a infraestrutura que faltava aqui, em um bairro que recebe muita gente de fora, que é importante para a cidade de João Pessoa”, afirmou.

Ruas contempladas nesta ordem de serviço, com investimento de R$ 4 milhões:

Rua Carpinteiro João José de Seabra

Rua Fernando Carlos de Oliveira

Rua Maria Alves Seabra

Rua Mário Alves dos Santos

Bairros chegando ou com 100% de suas ruas pavimentadas:

Anatólia

Bairro dos Estados

Brisamar

Cabo Branco

Centro

Expedicionários

Grotão

João Agripino

Manaíra

Miramar

Mussuré

Pedro Gondim

Ponta do Seixas

Tambaú

Tambauzinho

Tambiá

Varjão

Jardim São Paulo

Padre Zé

Penha

Bancários

Castelo Branco

Água Fria

Jaguaribe

Trincheiras

Bessa

Cuiá

Varadouro

Mandacaru

Torre (Viela)

Cruz das Armas

Ipês

Jardim Oceania (1)