Concurso da PM e Corpo de Bombeiros da Paraíba terá mais 200 convocados

O concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Paraíba terá pelo menos 200 convocados a mais do que o previsto. Com isso, o número de vagas passará de 1.100 para 1.300 oportunidades, no mínimo.

O anúncio do aumento de vagas foi feito nesta sexta-feira (14) pelo governador João Azevêdo. Já a confirmação do número de oportunidades foi divulgada pela assessoria de comunicação da PM.

A decisão tem o objetivo de incluir os candidatos aprovados que haviam sido desclassificados após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

No último mês de março, 333 mulheres foram reclassificadas e 270 homens foram eliminados do concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Paraíba, após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que proíbe a limitação de vagas para mulheres.

A medida também determinou que o concurso prossiga desde que as candidatas do sexo feminino concorram com os demais candidatos na modalidade de ampla concorrência. O relator do processo foi o ministro André Mendonça.

No total, foram abertas 1.100 vagas para soldado, sendo 900 para a PMPB (810 para o sexo masculino e 90 para o sexo feminino), e 200 para os bombeiros (180 para o sexo masculino e 20 para o sexo feminino).

O concurso exigiu ensino médio completo e ofereceu remuneração inicial de R$ 4.206,87, além de adicionais de plantão extra e gratificações específicas de funções.

Os candidatos do sexo masculino precisavam ter altura mínima de 1,60 m e as candidatas do sexo feminino precisavam ter 1,55 m.

Os candidatos também precisavam completar no mínimo 18 anos e no máximo 32 anos no ano da matrícula no curso de formação; não ter antecedentes criminais ou policiais e outros requisitos previstos no edital.

Conforme o edital, a seleção deveria acontecer nas seguintes fases:

Exame intelectual, com provas objetiva e discursiva

Exame psicológico

Exame de saúde

Exame de aptidão física

