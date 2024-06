Teste do pezinho é realizado na Cândida Vargas e especialista reforça importância do exame

Diagnosticar doenças genéticas, metabólicas e infecciosas. Esse é o objetivo do teste de Guthrie, popularmente chamado de ‘teste do pezinho’, um dos exames de triagem neonatal mais importante para o ser humano. Obrigatório desde 1992, o teste do pezinho deve ser realizado após 72h do nascimento, preferencialmente entre o 3° e 5° dia de vida do bebê. Pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o exame é realizado no Instituto Cândida Vargas (ICV).

A médica neonatologista e diretora técnica do ICV, Juliana Soares, explica que a realização do exame ajuda a diagnosticar diversas doenças capazes de afetar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. “O teste do pezinho é importante para detecção precoce de doenças metabólicas, a maioria de base genética, que podem ser tratadas sem sequelas se diagnosticadas precocemente. Ou seja, quanto antes for feito, maior a rapidez na identificação e início do tratamento”, destaca.

A triagem neonatal, como também é chamada, acontece de forma rápida e segura e é capaz de diagnosticar precocemente patologias como doença falciforme e outras hemoglobinopatias, deficiência de biotinidase, fenilcetonúria, hiperfenilalaninemias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, hipotireoidismo congênito, entre outras.

Para o exame é feita uma picadinha no pé do bebê e retirada algumas gotinhas de sangue. Para que seja realizado é preciso que o recém-nascido esteja registrado e já possua Cartão SUS. No ICV, o exame é realizado no ambulatório e as crianças já recebem o agendamento para o teste do pezinho logo ao nascer.

Bebês de outras maternidades – Pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em João Pessoa, a realização do exame é aberta ao público. Ou seja, se o bebê nascer em outro local também pode realizar o exame no ambulatório da maternidade municipal, desde que esteja dentro do prazo indicado para o teste, que é a partir do 3° dia de nascido, podendo ser feito até o 28°.

Nesses casos, o exame precisa ser agendado previamente através do telefone 3213-7579. O ambulatório do ICV realiza o teste do pezinho de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h.