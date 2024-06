Torneio de futmesa realizado pela Sejer reúne jovens de seis comunidades de João Pessoa

A manhã deste sábado (8) foi marcada por muito futmesa no Ginásio Neuza Gonçalves Brandão, no Bancários. A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa), promoveu a segunda edição do ‘Torneio das Comunidades’, que reuniu jovens de seis comunidades da Capital.

A competição reuniu 24 duplas com atletas de 12 a 17 anos, oriundos das comunidades do Muçumagro, Citex, Irmã Dulce, Vista Alegre, Rua da Mata e Jardim Itabaiana, que nesta etapa competiram entre si. Cada comunidade foi representada por quatro duplas e o campeão se credenciou para a disputa do título geral do torneio. A data e o local ainda serão definidos.

“O futmesa, apesar de não ser uma modalidade muito nova, hoje está na moda e os jovens estão entusiasmados com ela. Então, nós como secretaria, temos analisado esse crescimento e através desse torneio estamos fortalecendo a prática esportiva na cidade de João Pessoa”, destacou Kaio Márcio, secretário de Juventude, Esporte e Recreação.

Willams Batista, representante do bairro de Muçumagro, entrou em quadra buscando repetir o feito do ano passado, quando venceu a primeira fase e depois conseguiu conquistar o título na etapa final do ‘Torneio das Comunidades’. “Esse ano não estou jogando com a mesma dupla, mas a minha expectativa é fazer um bom torneio e tentar manter esse título lá no bairro do Muçumagro”, falou o jovem de 16 anos.

A modalidade – Para competir, basta uma mesa com uma rede e uma bola de futebol. O esporte mistura tênis de mesa, futebol e futevôlei e é jogado em esquema individual ou em duplas.

Cada jogador ou dupla se posiciona de cada lado da mesa e o objetivo é fazer com que o adversário não seja capaz de devolver a bola. São três toques para cada lado, com os mesmos membros usados no futebol e no futevôlei: cabeça, ombro, coxa, peito e pé. Não se pode tocar nem na bola nem na mesa com mãos e braços, mas pode subir na mesa com os pés.