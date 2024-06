confira as tendências para montar os melhores looks para festa junina

Xadrez e couro são figurinhas carimbadas no São João. TV Cabo Branco

Com as celebrações do São João já a todo vapor, o Jornal da Paraíba conversou com a consultora de moda Angel Macedo que contou quais são as principais tendências para montar looks voltados para as festas juninas.

Angel fala que para escolher um look que chame a atenção, ele não deve só remeter aos clássicos visuais juninos, mas que também espelhar a sua personalidade, garantindo que o conforto e o estilo andem de mãos dadas, é o ideal.

Tendências para o São João

Angel comenta que peças em xadrez, em couro e alfaiataria estão em alta nesta época do ano e lembra que nem todas as festas juninas pedem roupas tradicionais, portanto, não precisa ter medo de usar brilhos e outras roupas ‘não juninas’.

A especialista lembra que o xadrez, uma estampa clássica e atemporal, também veio com força total nos últimos desfiles de moda. Além de ser uma figurinha repetida nas festas juninas.

Peças de couro também não podem ser deixadas de lado, independente da estação, esse material se renova com novas cores, composições e texturas.

Já as peças de alfaiataria vivem uma ascensão, saindo do ambiente formal para fazerem parte de looks mais fashionistas.

As peças de alfaiataria são uma boa pedida para quem quer sair do óbvio e se destacar. Uma dica é utilizar peças mais neutras e brincar com as estampas Angel Macedo – Consultora de estilo

Peças essenciais para os looks de São João

Xadrez

Peças em xadrez estão em alta na estação.. Freepik

Para montar looks que tenham xadrez na composição, Angel indica que a padronagem xadrez pode ser utilizada em:

Camisas;

Lenços;

Saias;

Terceiras peças;

Conjuntos; e

Calças

No caso das camisas, a dica é abusar de amarrações diferentes para deixar o visual mais divertido e estiloso Angel Macedo – Consultora de estilo

A especialista ainda comenta que, para investir no xadrez na temporada atual, é necessário investir em peças mais estruturadas, com modelagem oversized, que são versáteis e podem figurar desde looks do dia a dia até uma produção mais elaborada que mescla elegância com modernidade.

Além disso, peças em xadrez podem aparecer em combinações de cores criativas e modernas, até as mais sóbrias, neutras e clássicas. Vale lebrar que que existem muitas padronagens de xadrez como:

Burberry;

Tartan;

Madras;

Vichy;

Príncipe de Gales;

Buffalo Check;

Pied-de-Poule; e

Pied-de-Coq

Couro

Assim como o jeans, o couro nunca sai de moda, apenas se renova. Angel fala que além das calças e camisetas de couro, nesta temporada, o couro pode ser usado em composições mais countries, rústicas, modernas, sensuais ou fashionistas. Tudo depende dos materiais eleitos para compor a produção.

Para compor os looks com esse material, a dica é escolher cores neutras ou terrosas, que combinam com o clima da estação e são fáceis de coordenar.

Outra tendência do couro em 2024 é explorar as texturas do material, que podem ser lisas, brilhantes, opacas, craqueladas ou metalizadas. As texturas podem trazer mais personalidade e sofisticação para as peças de couro, além de criar um jogo de luz e sombra nos looks Angel Macedo – Consultora de estilo

Compor roupas com couro pode destacar o look neste São João. Freepik

Alfaiataria

Para adicionar peças de alfaiataria nos looks, Angel dá a dica de utilizar peças mais neutras e brincar com as estampas.

Mesclar padronagens diferentes de xadrez ou misturá-lo com estampas florais pode gerar um look bem autêntico. O ideal ao mesclar estampas é optar por uma cartela de cores próxima, para manter o visual harmônico Angel Macedo – Consultora de estilo

Alfaiataria também é tendência para o São João. TV Cabo Branco

Outra tendência para a estação como um todo é o color blocking, Ana explica que, essa tendência vinda das passarelas de Outono/Inverno, é a junção de blocos de cores sólidas, apostando em um look monocromático, ou com cores complementares, ou em tríade ou cores análogas.

Os conjuntos de alfaiataria em xadrez também são opções bem interessantes que deixam a produção mais estilosa. Dá para criar um mix de calça e blazer ou conjuntos com saias ou bermudas. A dica, aqui, é optar por peças com a mesma estampa e cor Angel Macedo – Consultora de estilo

Calçados

Um look não está completo sem um calçado adequado. Para a temporada de São João, Angel destaca as botas western, que remetem a moda country (que vive uma alta pelo lançamento do álbum “Cowboy Carter” da artista Beyoncé).

Angel explica que essas botas possuem um design robusto, bico fino, acabamentos bem feitos e, normalmente, confecção em couro. Elas podem ser encontradas em diferentes versões, cores, modelos de salto, com apliques, franjas e até feitas de veludo.

Aproveite que elas têm tudo a ver com o período junino e mescle a peça para criar um looks maravilhosos. Se a ideia é dar destaque total ao calçado, a dica é utilizá-lo com outras peças mais neutras Angel Macedo – Consultora de estilo

Botas western são tendência para a estação. Rachel Claire/Pexels

Acessórios

Para complementar os looks com uma pegada mais western, Angel recomenda usar acessórios feitos em couro, como cintos com fivelas grandes ou até mesmo com um chapéu de cowboy.

Nem todas as festas juninas pedem roupas tradicionais, portanto, não tenha medo de usar brilhos e outras roupas ‘não juninas’ Angel Macedo – Consultora de estilo

Para aqueles que não curtem xadrez ou animal print (tecidos com estampas com a pelagemd e zebras, tigres, onças, cobras, etc) não precisam se preocupar, o preto clássico é sempre uma boa opção.

Para isso, aposte em outros elementos, como no caso, a bota. Você pode apostar também em tons terrosos, que são a cara do inverno, estação da festa junina Angel Macedo – Consultora de estilo

‘Dress code’ do São João

Angel lembra que os vestidos tradicionais também tomam conta das festas juninas. Contudo, é possível montar looks com estampas diferentes e ainda sim continuar no ‘dress code’ da festa.

Por ser um período de clima mais ameno, pode apostar em peças mais invernais que farão toda a diferença.