onde assistir, escalações prováveis e estatísticas

A bola vai rolar para a última rodada do 1º turno do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Potiguar x Treze acontece no próximo domingo, a partir das 15h30, no Estádio Edgarzão, em Assu, no Rio Grande do Norte. Caso não saia derrotado, o Galo encerrará a primeira volta da fase inicial da 4ª divisão de forma invicta.

(Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Os donos da casa estão em uma péssima situação na Série D. Atualmente, o Potiguar é o lanterna do Grupo 3, acumulando apenas três pontos em 18 disputados. A única vitória foi contra o Atlético-CE, na 1ª rodada. De lá para cá, foram cinco derrotas para a equipe do Rio Grande do Norte.

Já o Treze perdeu os 100% de aproveitamento na competição, mas ainda segue invicto. Na última vez em que entrou em campo, o Galo da Borborema ficou no empate em 1 a 1 contra o América-RN. Com o resultado parelho no Amigão, o Alvinegro segue na liderança da chave, com 16 pontos ganhos.

Treze x América-RN: Galo perde os 100% de aproveitamento na Série D do Campeonato Brasileiro. (Foto: Daniel Vieira/Treze)

Dia, hora e local de Potiguar x Treze

Dia: 09/06

Hora: 17h

Local: Estádio Edgarzão, em Assu

Estatísticas dos times

POTIGUAR: 6j | 3p | 1v | 0e | 5d| 4gm | 10gs | -6sg

TREZE: 6j | 16p | 5v | 1e | 0d | 16gm | 4gs | 12sg

Escalações prováveis

POTIGUAR: Diego Almeida, Alessandro Maranhão, Anderson Júnior e Izaldo; Sampaio, Fernando Pimentel, Walber, Tarcísio e Geovani Silva; Douglas Santos e Wilson. Técnico: Fernando Tonet.

TREZE: Igor Rayan, Van, Leonan, Milani e Airton; Coppetti, Juninho e Yamada; Thiago Alagoano, Thiaguinho e Wallace Pernambucano. Técnico: Waguinho Dias.

Transmissão de Potiguar x Treze

Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções de Potiguar x Treze ficarão por conta da CBN.

: pelas ondas do rádio, as emoções de Potiguar x Treze ficarão por conta da CBN. Onde acompanhar em tempo real : uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Arbitragem

Árbitro principal: Thiago Lourenço de Mattos (CBF-SP)

Thiago Lourenço de Mattos (CBF-SP) Assistente 1: George Ítalo Antas Nogueira (CBF-RN)

George Ítalo Antas Nogueira (CBF-RN) Assistente 2: Moisés Estevão de Moura Lima (CBF-RN)

Moisés Estevão de Moura Lima (CBF-RN) Quarto árbitro: Luiz Carlos Câmara Bezerra (CBF-RN)

Dia a dia do Treze

O elenco trezeano se reapresentou durante a manhã, no Estádio Presidente Vargas, depois de dois dias de folga pós-jogo.

O Treze realiza mais um treinamento em Campina Grande.

O Galo vai para mais um treino, desta vez, no Estádio Amigão. Na oportunidade, o técnico Waguinho Dias também vai conceder entrevista coletiva.

