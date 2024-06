Mercado da Bola Vasco contrata ídolo e promete fazer janela histórica em julho

Vasco Anuncia Felipe Maestro como Novo Diretor Técnico

Por notícias do Vasco

Quinta-feira, 06/06/2024 – 13:10

O Vasco da Gama oficializou a contratação de Felipe Jorge Loureiro, conhecido como Felipe Maestro, como novo diretor técnico para a temporada 2024. O ex-jogador, um dos mais vitoriosos da história do clube, retorna ao Gigante da Colina em uma nova função, trazendo sua vasta experiência e conhecimento do futebol.

Carreira Brilhante no Vasco

Felipe, uma cria da famosa #BaseForte do Vasco, chegou ao clube aos 6 anos e defendeu a camisa vascaína em 373 partidas. Durante sua carreira, conquistou sete títulos importantes, incluindo o Campeonato Brasileiro (1997 e 2000), a Copa Libertadores (1998), o Campeonato Carioca (1998), o Torneio Rio-São Paulo (1999), a Copa Mercosul (2000) e a Copa do Brasil (2011).

Experiência como Treinador

Após encerrar sua carreira como jogador, Felipe iniciou sua trajetória como treinador em 2017, assumindo o comando do Tigres-RJ. Posteriormente, atuou como coordenador técnico na Ponte Preta e teve passagens por clubes como Bangu, Confiança-SE e Volta Redonda. Sua experiência como técnico e coordenador técnico o prepara para o desafio de liderar a área técnica do Vasco.

Ficha do Novo Diretor Técnico

– **Nome**: Felipe Jorge Loureiro

– **Nascimento**: 02/09/1977 (46 anos)

– **Local**: Rio de Janeiro (RJ)

– **Clubes como jogador**: Vasco da Gama, Palmeiras, Atlético-MG, Galatasaray, Flamengo, Fluminense e Al-Sadd (QAT)

– **Clubes como técnico**: Tigres, Ponte Preta (coordenador técnico), Bangu, Confiança e Volta Redonda

Impacto no Clube

A chegada de Felipe Maestro ao Vasco como diretor técnico é recebida com entusiasmo pela torcida e pelos jogadores. Sua trajetória vitoriosa como atleta e sua experiência no futebol brasileiro são vistos como ativos valiosos para o clube, que busca fortalecer sua estrutura técnica e alcançar novos sucessos.

Felipe Maestro retorna ao Vasco da Gama, desta vez em um papel crucial fora das quatro linhas. Sua nomeação como diretor técnico representa um passo importante na reconstrução do clube, trazendo esperança e expectativa de dias melhores para o Gigante da Colina.

Vasco Não Deve Receber Integralmente por Venda de Luan e Douglas Luiz

Por Mercado da Bola

Quinta-feira, 06/06/2024 – 20:08

O Vasco da Gama não receberá integralmente as quantias referentes ao mecanismo de solidariedade pela venda do zagueiro Luan, que está de saída para o futebol mexicano, e do meio-campista Douglas Luiz. Parte do percentual a que o clube teria direito já foi previamente vendido a investidores do mercado Bitcoin.

Mecanismo de Solidariedade

O mecanismo de solidariedade da FIFA garante que clubes formadores recebam uma porcentagem das transferências subsequentes dos jogadores que ajudaram a desenvolver. No caso do Vasco, o clube deveria receber cerca de 4,5% das transferências de Luan e Douglas Luiz. No entanto, devido a acordos financeiros anteriores, esse valor será significativamente reduzido.

Venda Antecipada de Direitos

Parte dos direitos do mecanismo de solidariedade foi vendida anteriormente a investidores do mercado Bitcoin, diminuindo a participação do Vasco nos valores a serem recebidos. Essa prática, comum em momentos de dificuldades financeiras, permite aos clubes antecipar receitas futuras, mas também reduz os ganhos em transferências subsequentes.

Percentual Reduzido

Como resultado dessas vendas antecipadas, o Vasco deve receber apenas entre 1,25% e 3% dos valores das transferências de Luan e Douglas Luiz, muito abaixo dos 4,5% originalmente devidos. Essa redução representa uma perda financeira significativa para o clube, que já enfrenta desafios econômicos.

Impacto Financeiro

A notícia é um golpe para as finanças do Vasco, que contava com esses recursos para equilibrar seu orçamento. O clube agora terá que buscar outras formas de aumentar suas receitas e manter a sustentabilidade financeira, seja através de novos patrocínios, renegociações de dívidas ou venda de jogadores.

Conclusão

A situação do Vasco com relação às transferências de Luan e Douglas Luiz revela os desafios enfrentados por clubes que, em momentos de crise, vendem antecipadamente seus direitos de solidariedade. Embora essa prática ofereça alívio financeiro imediato, ela pode comprometer futuras receitas, como ocorre agora com o Gigante da Colina.

Vasco e Philippe Coutinho Estão Otimistas Quanto a Acerto, Mas Negociações Serão em Sigilo

As negociações entre Vasco da Gama e Philippe Coutinho avançam de forma positiva. Tanto o clube quanto o jogador estão otimistas quanto ao possível acerto, mas decidiram manter as tratativas em sigilo para evitar especulações e garantir que todos os detalhes sejam bem resolvidos antes de qualquer anúncio oficial.

Otimismo Nas Negociações

Philippe Coutinho, revelado pelo Vasco e atualmente jogando na Europa, tem demonstrado interesse em retornar ao clube que o lançou ao futebol profissional. As conversas iniciais entre as partes indicam um forte desejo de ambas as partes em concretizar o acordo. Fontes ligadas ao Vasco afirmam que o ambiente é de otimismo, com Coutinho mostrando disposição para voltar a vestir a camisa do Gigante da Colina.

Tratativas em Sigilo

Para evitar distrações e preservar a integridade das negociações, tanto Vasco quanto o jogador optaram por manter as discussões em sigilo. A decisão de não divulgar detalhes antes da hora é uma estratégia para garantir que todos os aspectos contratuais e financeiros sejam cuidadosamente analisados e definidos. Isso também evita a pressão externa e permite que as partes trabalhem de forma mais tranquila e eficiente.

Fonte: Colina Informa

De acordo com informações do perfil Colina Informa, a situação está sendo acompanhada de perto pela diretoria vascaína e pelo estafe de Coutinho. Em um vídeo publicado pelos canais Atenção Vascaínos e Joel Silva, mais detalhes sobre o andamento das negociações foram discutidos, reforçando o clima de otimismo entre as partes.

Impacto da Volta de Coutinho

A possível volta de Philippe Coutinho ao Vasco seria um marco significativo para o clube, tanto em termos de qualidade técnica quanto em visibilidade. O jogador, que tem uma carreira consolidada na Europa e pela Seleção Brasileira, traria experiência e habilidade ao elenco, além de atrair a atenção da mídia e dos torcedores.

Com as negociações em andamento e ambas as partes demonstrando otimismo, os torcedores vascaínos aguardam ansiosamente por um desfecho positivo. A volta de Philippe Coutinho seria um grande reforço para o Vasco, trazendo não só um talento comprovado, mas também renovando as esperanças da torcida para conquistas futuras.

Kappa Tem Prioridade e Deve Fazer Proposta para Renovar com o Vasco

Segundo informações do perfil ✠Estagiário do VASCO✠ no Twitter, a Kappa, fornecedora de material esportivo do Vasco, está prestes a fazer uma proposta para renovar seu contrato com o clube carioca. A marca italiana, que tem prioridade na negociação, demonstra interesse em continuar sua parceria com o Gigante da Colina.

Prioridade na Renovação

A Kappa, reconhecida por seu histórico de fornecimento de materiais esportivos para grandes clubes ao redor do mundo, tem sido uma parceira importante do Vasco nos últimos anos. Com a proximidade do fim do contrato atual, a empresa italiana não quer perder a oportunidade de manter seu vínculo com o clube e deve apresentar uma proposta de renovação nos próximos dias.

Parceria de Sucesso

A parceria entre a Kappa e o Vasco tem sido marcada por sucesso e colaboração mútua. Os materiais fornecidos pela marca têm sido bem recebidos tanto pelos jogadores quanto pelos torcedores, contribuindo para a identidade visual e o desempenho esportivo do clube. A renovação do contrato é vista como um passo estratégico para ambos, garantindo a continuidade de um relacionamento frutífero.

Expectativa dos Torcedores

Os torcedores do Vasco estão atentos às movimentações e aguardam ansiosamente pela confirmação da renovação. A manutenção da Kappa como fornecedora de materiais esportivos é vista como positiva, uma vez que a marca tem demonstrado comprometimento com a qualidade e o design dos uniformes, além de manter uma boa relação com a diretoria do clube.

Conclusão

A proposta de renovação do contrato entre a Kappa e o Vasco representa a continuidade de uma parceria de sucesso, que beneficia tanto o clube quanto a fornecedora de materiais esportivos. Com a prioridade na negociação, a Kappa deve aproveitar a oportunidade para reforçar seu compromisso com o Gigante da Colina, garantindo a satisfação dos jogadores, diretoria e torcedores.

Vasco Paga Salários de Maio dos Jogadores um Dia Antes do Prazo

Por https://futeboleuropeu.com.br

O presidente Pedrinho demonstrou sua eficiência e compromisso com o Vasco ao antecipar o pagamento dos salários dos jogadores. Com esta ação, ele garantiu que todos os funcionários do Gigante da Colina recebessem seus vencimentos de maio um dia antes do prazo estipulado.

Pedrinho Quitou os Salários de Maio no Vasco

Os salários, que deveriam ser pagos no quinto dia útil do mês, foram depositados na quinta-feira, um dia antes do previsto. Esta antecipação é um sinal positivo da gestão de Pedrinho, que tem buscado manter a estabilidade financeira e o bem-estar dos jogadores e funcionários.

Ambiente Positivo no Clube

De acordo com informações do canal “Atenção Vascaínos”, o pagamento antecipado trouxe um clima de satisfação e motivação entre os atletas e demais funcionários. Esta ação não apenas cumpre com as obrigações financeiras do clube, mas também fortalece a confiança e o comprometimento da equipe com a administração.

O gesto de Pedrinho é uma demonstração clara de que a direção do Vasco está empenhada em manter um ambiente profissional e saudável, o que é crucial para o desempenho esportivo e administrativo do clube.

Conclusão

A antecipação dos salários reflete uma gestão eficaz e dedicada, capaz de manter suas finanças organizadas e priorizar o bem-estar dos seus funcionários. Este passo reforça o compromisso do Vasco com a transparência e a responsabilidade, pilares fundamentais para o sucesso contínuo do clube.

Com Voto Positivo de Marcos Braz, Potencial Construtivo de São Januário é Aprovado na Câmara de Vereadores do Rio

Por https://vasconet.com.br

**Rio de Janeiro** – Em uma votação que pode transformar o cenário do futebol carioca, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou o aumento do potencial construtivo do estádio São Januário, pertencente ao Vasco da Gama. A medida, que permitirá ao clube expandir e modernizar suas instalações, contou com o apoio decisivo do vereador e vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Foram 42 votos positivos. Ninguém votou contrário.

A aprovação deste projeto é um marco importante para o Vasco, que há anos busca maneiras de revitalizar e ampliar seu estádio. A ampliação do potencial construtivo permitirá a realização de obras que podem incluir a construção de novos setores, melhorias na infraestrutura e até mesmo a criação de áreas comerciais e de lazer, beneficiando tanto o clube quanto a comunidade local.

**Detalhes da Votação**

A votação na Câmara de Vereadores contou com a participação de diversos representantes do cenário político e esportivo do Rio. Marcos Braz, conhecido por sua atuação no Flamengo, surpreendeu muitos ao votar a favor do projeto, demonstrando um raro momento de união em prol do desenvolvimento do esporte na cidade.

Braz justificou seu voto positivo ressaltando a importância do fortalecimento dos clubes cariocas. “Independentemente das rivalidades, é fundamental que todos os nossos clubes tenham condições de se desenvolver e proporcionar melhores estruturas para seus torcedores e atletas. O esporte é um patrimônio da nossa cidade, e precisamos apoiar medidas que tragam benefícios a longo prazo,” declarou.

**Impacto Esperado**

A aprovação do aumento do potencial construtivo de São Januário traz grandes expectativas para o futuro do Vasco. A modernização do estádio não só atrairá mais torcedores e eventos para o local, mas também pode se tornar uma importante fonte de receita para o clube. Projetos de modernização como este são essenciais para que os clubes brasileiros se mantenham competitivos, tanto no cenário nacional quanto internacional.

Além dos benefícios diretos para o Vasco, a medida também promete impactar positivamente a região de São Cristóvão, onde está localizado o estádio. A comunidade local poderá usufruir das novas instalações e dos eventos que passarão a ser realizados com maior frequência, gerando emprego e movimentando a economia do bairro.

**Próximos Passos**

Com a aprovação na Câmara, o Vasco da Gama agora deve trabalhar nos projetos específicos para a ampliação e modernização de São Januário. Será necessário um planejamento detalhado, que incluirá a busca por investidores e parceiros comerciais. O clube também precisará garantir que as obras sejam realizadas de maneira sustentável, respeitando as normas urbanísticas e ambientais da cidade.

**Conclusão**

A aprovação do potencial construtivo de São Januário é um passo significativo para o Vasco da Gama e para o futebol carioca como um todo. Com o apoio de figuras influentes como Marcos Braz, o projeto sinaliza um futuro promissor, onde a modernização das infraestruturas esportivas pode levar a um crescimento robusto e sustentável para os clubes do Rio de Janeiro. A torcida agora aguarda ansiosamente pelas próximas etapas desse importante empreendimento.