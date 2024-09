ONDE ASSISTIR Espanyol x Villarreal AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (26/09)

A partida entre Espanyol x Villarreal acontece HOJE (26/09), às 16 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Barcelona que buscar os três pontos em seus domínios.

veja também

ONDE ASSISTIR Barcelona x Getafe AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (25/09)

Onde assistir, palpites e escalações: Espanyol x Villarreal – Quinta-feira, 26 de setembro de 2024, 16h00 (horário de Brasília)

Nesta quinta-feira, 26 de setembro de 2024, notícias do Espanyol e notícias do Villarreal se enfrentam no RCDE Stadium, em um duelo válido pela La Liga, às 16h00 (horário de Brasília). Ambas as equipes vêm de derrotas significativas e estão em busca de recuperação no campeonato espanhol ao vivo.

O Espanyol ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, com sete pontos em seis jogos, enquanto o Villarreal está em 6º lugar, com quatro pontos a mais. A partida promete ser equilibrada, com os dois times lutando para melhorar suas posições no campeonato.

Onde assistir

No Brasil, a partida entre Espanyol e Villarreal será transmitida ao vivo pelo canal ESPN e também estará disponível para streaming no serviço Star+. Para os assinantes desses serviços, é uma oportunidade de acompanhar de perto um confronto emocionante entre duas equipes tradicionais da Espanha.

Palpite

Ambos os times vêm de derrotas acachapantes, e a necessidade de uma recuperação será um fator chave no desempenho de cada equipe. O Espanyol, apesar de seu início de temporada instável, joga em casa, onde venceu seus últimos dois jogos. Por outro lado, o Villarreal busca retomar sua boa fase após uma derrota pesada para o Barcelona por 5-1.

No entanto, a força ofensiva do Villarreal, com nomes como Ayoze Perez e Nicolas Pepe, pode ser decisiva para que eles se recuperem nesta partida. Embora o time tenha uma das piores defesas da La Liga até o momento, com 13 gols sofridos em seis jogos, eles também têm um ataque poderoso, que poderá explorar as fraquezas do Espanyol.

Palpite final: Espanyol 1-2 Villarreal

Notícias das equipes

Espanyol

O técnico Manolo Gonzalez não enfrentou novos problemas de lesão para este jogo, mas continua sem o meia Edu Exposito, que está afastado há algum tempo devido a lesão. Gonzalez pode optar por fazer mudanças no meio-campo, com Alvaro Aguado sendo um possível titular para trazer mais energia ao setor.

No ataque, Alejo Veliz, que está emprestado pelo Tottenham Hotspur, pode ser uma opção para começar como titular depois de entrar como substituto no intervalo da partida contra o Real Madrid.

Provável escalação do Espanyol: Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Tejera, Aguado, Kral, Jofre; Veliz, Puado.

Villarreal

Por outro lado, o Villarreal estará sem o zagueiro Juan Foyth e o atacante Gerard Moreno, ambos afastados por lesões no joelho e no tendão, respectivamente. Além disso, o técnico Marcelino tem dúvidas quanto à disponibilidade de Willy Kambwala e Alfonso Pedraza, que ainda se recuperam de problemas físicos.

Com a necessidade de dar mais ritmo ao time, Ilias Akhomach e Thierno Barry podem ser promovidos à equipe titular. Ayoze Perez, em excelente fase com quatro gols em seis jogos, será uma das principais armas ofensivas do Villarreal.

Provável escalação do Villarreal: Conde; Femenia, Costa, Albiol, Cardona; Akhomach, Parejo, Comesana, Baena; Perez, Barry.

Retrospecto

O Espanyol não vence o Villarreal desde janeiro de 2020, e o histórico recente é amplamente favorável ao time visitante. O Villarreal venceu os últimos três confrontos entre as equipes por um placar agregado de 10-3. Esse retrospecto, somado ao poder ofensivo do “Submarino Amarelo”, torna o Villarreal favorito para o duelo, apesar de suas fragilidades defensivas.

Forma recente

Forma do Espanyol na La Liga: LLDWWL

LLDWWL Forma do Villarreal na La Liga: DWWDWL

Conclusão

Com ambos os times buscando recuperação após derrotas contundentes, a partida promete ser intensa. O Villarreal tem a vantagem no ataque e vem com o favoritismo, mas o Espanyol, jogando em casa, pode surpreender.

Onde Assistir?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

Tags #girona #laliga #realmadrid #barcelona #betis #palpites