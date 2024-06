Guia gastronômico “Toma esse Sabor” revela delícias do São João de Campina Grande

Especial Publicitário

Os amantes da culinária e da festa junina têm um motivo a mais para comemorar neste São João. PEPSI® BLACK apresenta o Guia Gastronômico “Toma esse Sabor”, um roteiro que reúne pratos imperdíveis de Campina Grande, na Paraíba.

O guia gratuito, que está disponível para download pelo link, oferece um mapa gastronômico completo do Parque do Povo, o coração dos festejos juninos da cidade, destacando os 12 melhores bares e restaurantes da região. Cada participante traz um combo especial com receitas tradicionais a pratos inovadores que surpreendem o paladar, acompanhados com o todo o sabor marcante de PEPSI® BLACK. Tem do cuscuz com carne de sol e nata à pizza de pamonha.

“O ‘Toma esse Sabor’ é uma verdadeira celebração da rica gastronomia do São João de Campina Grande e do Nordeste. Foi elaborado para atender a todos. Seja para quem busca uma refeição completa, petiscos deliciosos ou apenas um lugar para apreciar o sabor intenso de PEPSI® BLACK gelada com os amigos e a família”, comentou Diego Bastian, head de marketing de PEPSI.

Além de apresentar os melhores pratos do Parque do Povo, o guia oferece informações completas sobre cada restaurante, incluindo endereço, horários de funcionamento, telefone e redes sociais, facilitando o acesso e planejamento da visita ao “Maior São João do Mundo”.

Para tornar a experiência ainda mais especial, a marca também preparou um ambiente exclusivo no meio da praça de alimentação do Parque do Povo. Uma lata de 2,87 metros de PEPSI® BLACK foi transformada em um cenário onde os visitantes podem tirar fotos para levar a lembrança do São João para casa.

Mais Pepsi Black em todo o Nordeste

E a diversão não para por aí: Pepsi® Black ainda está presente em 11 eventos públicos em Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia, além do São João da Thay, no Maranhão, e mais oitos grandes festas privadas.