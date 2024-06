Prefeitura de João Pessoa realiza ação voltada para saúde da mulher no Residencial Vista Alegre

06/06/2024 |

Mais de 150 moradoras do Residencial Vista Alegre, em Colinas do Sul, participaram, nesta quinta-feira (6), de uma ação de saúde direcionada as mulheres. O serviço é resultado é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Habitação Social (Semhab) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do Distrito Sanitário Um e Posto de Saúde da Família do Bairro do Grotão.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, disse que a ação de saúde foi voltada para as mulheres. “A Prefeitura de João Pessoa, através do Programa Pós Ocupacional desenvolvido pela Semhab, tem a preocupação de cuidar dos moradores dos residenciais. A ação de prevenção e promoção da saúde beneficiou as moradoras com serviços odontológicos, vacinação, auriculoterapia, além de consultas e encaminhamentos para exames.”, destacou.

Acompanhando o calendário de vacinação foram disponibilizadas vacinas contra o vírus Influenza para “gestantes e idosos”, mais as vacinas contra o Tétano, Sarampo, Hepatite B, Febre Amarela e Covid. “As ações de saúde acontecem de forma periódica e a nossa parceria com a Secretaria de Saúde, através o Distrito Sanitário Um e do PSF do Grotão, tem sido um sucesso e não podemos esquecer o apoio que sempre recebemos da direção da Escola Municipal Deputada Lúcia Braga onde realizamos a ação”, ressaltou Socorro Gadelha.