Semob-JP realiza ajustes nos pontos de paradas de ônibus nas obras do Novo Terminal de Passageiros da Lagoa

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) realizou ajustes e alterou os pontos de paradas de ônibus provisórios no Parque Solon de Lucena (Lagoa). A intervenção foi realizada após visita técnica e teve o objetivo de oferecer mais segurança e qualidade no embarque e desembarque dos passageiros do transporte coletivo, durante as obras do Novo Terminal de Passageiros.

O superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho, explicou que todas as linhas que entram na Via Parque Solon de Lucena estão com seu ponto de parada em frente à loja C&A, onde foram instaladas tendas para abrigar os usuários do transporte. “Nossa maior preocupação é com os usuários dos coletivos, com isso desativamos o ponto de parada em frente ao Centro de Passagem, por não ter espaço suficiente, calçada estreita, nem abrigo e ainda estava ocasionando conflitos entre carros e ônibus neste trecho. Então direcionamos uma via exclusiva para ônibus e a outra só para carro, motos e demais veículos”, ressaltou.

De acordo com o diretor de transporte, Victor Gomes, esse ajuste vai ajudar aos passageiros a integrarem mais rápido, haja vista que estava havendo muitos conflitos e o não entendimento das mudanças. “Em reunião entre a Semob e as empresas de transporte coletivo definimos concentrar os embarques e desembarques em um só local”, explicou.

Embarques e desembarques durante as obras – Os pontos de paradas de ônibus das linhas que trafegam nos corredores Cruz das Armas, Acesso Oeste, 02 de Fevereiro, Pedro II, Epitácio Pessoa, Tancredo Neves e Beira Rio foram remanejadas para a frente da loja C&A e instaladas tendas para abrigar os passageiros. Ou seja, o embarque e desembarque nas proximidades do Centro Comercial de Passagem (CCP) foi desativado.

Trânsito no entorno da Lagoa – A Diretoria de Operações da Semob-JP está monitorando as obras por meio das câmeras do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT) e mantém equipes com agentes de mobilidade de plantão na região, tanto organizando o fluxo de veículos quanto orientando os passageiros para acessarem o transporte público. A expectativa é de que, em aproximadamente 60 dias, o Novo Terminal de Passageiros esteja pronto para oferecer conforto, segurança e qualidade no serviço.