Assaí convida clientes a "verãozar" em nova camanha

“E aí, vambora verãozar?” é o convite que o Assaí Atacadista traz para seus clientes em sua primeira campanha de 2023. A ação celebra a chegada da estação mais quente do ano, esperada por grande parte dos(as) brasileiros(as), e estreia o conceito “Tudo a ver com o seu verão”.

Com formato crossmedia, as peças contam com diferentes desdobramentos para as mídias offline e digital e reforçam a combinação entre a rede atacadista (cujo nome, de origem japonesa, significa “sol nascente” em português) e o verão.

Seja para curtir uma praia, um piquenique no parque ou um churrasco no fim de semana, a campanha reforça que lojas do Assaí Atacadista são o ponto de encontro ideal para celebrar um verão de preços baixos, com ofertas e variedades nos mais diversos setores, como bebidas, frutas, legumes e verduras e açougue.

Assista aos filmes da campanha:

Filme institucional: https://www.youtube.com/watch?v=589VFS2bt6U

Filme digital: https://www.youtube.com/watch?v=tg9lkK91fHE

A conexão entre o Assaí e o verão também é apresentada através do semicírculo que representa o logotipo da Companhia – o sol nascente. Através dele, os filmes realizam uma transição para a variedade de atividades e mix de produtos que combinam com a estação, embalados por um jingle contagiante que destaca o Assaí para quem deseja abastecer a casa e ou o comércio com mais economia. Os(as) clientes são convidados(as) ainda a adotarem a hashtag #Veraozar e a dizerem em suas redes sociais o que significa “verãozar” para cada um(a).

A criação das peças leva a assinatura da agência StarMKT, house agency da marca, e tem produção da Paprika Filmes, com plano de mídia da BETC/Havas. O primeiro filme, com foco institucional e em ofertas será exibido exibidos em TV aberta e fechada, com versões de 60’’ e 30’’, junto a inserções em mídia impressa e online, spots para rádios e ativações nos metrôs de São Paulo (estações Carrão-Assaí Atacadista e Sé) e Salvador.

Já o segundo filme, que apresenta o dicionário verãozar, será exibido no Youtube e nas redes sociais do Assaí. Ainda, durante o período da campanha, a marca contará com um time de influenciadores parceiros que assumem a missão de desdobrar as mensagens do “verãozar”, nas cinco regiões do país, conversando diretamente com os(as) micro e pequenos(as) empreendedores e os(as) clientes finais de cada região.

Camila Esposte

