Afastado do cargo, prefeito ultrapassa ‘meta da música no Fantástico’ e é denunciado pela 4ª vez

O prefeito da cidade de Camalaú, no Cariri do Estado, Alecsandro Bezerra dos Santos, está afastado do cargo desde 2020. Ele foi alvo da Operação Rent a Car, do Gaeco, que investigou o aluguel irregular de carros à prefeitura do município.

Na época chegou a ser detido por posse de arma, mas foi liberado em seguida após pagar fiança. Da investigação resultou uma denúncia, ainda não julgada pelo Tribunal de Justiça.

Naquele mesmo ano, meses depois, Alecsandro foi reeleito para mais um mandato até o fim deste ano – mas permanece afastado até agora por decisão judicial, sem julgamento. Algo que é muito ruim, independente do mérito das ações.

Nesse período, o histórico de denúncias tendo ele como alvo chama atenção. Já depois de afastado ele foi denunciado por um outro suposto esquema de pagamento de propina para bandas de forró. E mais recentemente pela manutenção de um lixão a céu aberto.

Com as três já pediria música no Fantástico, caso fosse preciso.

Mas agora Sandro Môco, como é conhecido, entrou mais uma vez na mira do MP. A procuradora Vasti Cléa Marinho apresentou uma denúncia junto ao TJ em que o gestor é acusado de uso de documento falso em sua defesa do primeiro processo – da Rent a Car.

Segundo o MP, ele teria usado ofícios falsos para justificar uma transação financeira com um outro homem, apontado como ‘laranja’ na investigação do aluguel de carros.

“A notitia criminis informava que, mesmo afastado do cargo por força de decisão cautelar do TJPB, o alcaide teria forjado os ofícios nº 035/2018 e nº 101/2018, com datas respectivas de 08.02.2018 e 24.04.2018, tendo por objeto uma suposta notificação extrajudicial datada de 05.06.2016, em que o acusado aciona SIVANILDO para providenciar a troca de pneus, manutenção, revisões e licenciamentos do citado veículo. E ainda, através do ofício nº 001/2018, teria forjado documento cobrando que SIVANILDO quitasse parcelas atrasadas da locação e multas de trânsito”, relata a ação do MP.

“A notícia crime apontou que o prefeito determinou a SIVANILDO INÁCIO DA SILVA (indicado como “laranja” do prefeito na referida operação) que assinasse uma nota promissória no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), além de um recibo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos datados de julho/2016, como se fossem referentes à venda de 50 (cinquenta) cabeças de gado, a fim de dissimular a origem do recebimento da quantia correspondente à locação, pelo município, de uma camionete NISSAN feita ao próprio Sivanildo no início do ano de 2017, e que a mencionada operação afirmou ter sido desviado em proveito do próprio gestor”, complementa a procuradora.

O carro em questão, conforme a investigação da Rent a Car, seria de propriedade do prefeito e teria sido alugada à prefeitura.

Outro lado

O Blog tentou contato com o prefeito afastado de Camalaú, Alecsandro Bezerra, e com os advogados dele, mas ainda não conseguiu localizá-los para falar sobre o tema. O espaço, claro, continuará aberto.

