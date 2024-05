PALPITES The Strongest x Huachipato Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (15/05), ESCALAÇÕES

O jogo entre The Strongest x Huachipato acontece Hoje (15/05) às 19 hs. O mandante da partida Strongest QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2024.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

The Strongest x Huachipato: Jogo que Pode Definir Classificado no Grupo do Grêmio na Libertadores

Enquanto o futebol brasileiro aguarda a definição sobre a continuidade ou não do Brasileirão, o Grêmio mantém os olhos fixos na Libertadores, acompanhando atentamente mais um embate decisivo do seu grupo. Na noite desta quarta-feira (15), às 19h (horário de Brasília), The Strongest e Huachipato se enfrentarão em La Paz, em um confronto que pode determinar o classificado para as oitavas de final do torneio continental.

A vitória do The Strongest sobre o Estudiantes na semana passada levou a equipe boliviana à liderança isolada do Grupo C, somando sete pontos. O Huachipato está em segundo lugar, com cinco pontos. Uma vitória dos bolivianos nesta quarta-feira os colocaria com 10 pontos e garantiria sua classificação. Um empate, por outro lado, os manteria na liderança, mas sem a vaga garantida para a próxima fase.

Independentemente do resultado do confronto desta noite, o Grêmio permanece dependendo apenas de si mesmo para avançar. Após este jogo, o The Strongest terá apenas mais uma partida para disputar, contra o próprio Tricolor. Enquanto isso, o Huachipato enfrentará o Grêmio no Chile e o Estudiantes na Argentina.

Após a eliminação na semifinal do Campeonato Boliviano, o argentino Pablo Lavallén deixou o comando do The Strongest. Agora, a equipe está sob o comando do espanhol Ismael Rescalvo, que já havia passado pelo clube no ano anterior e, até o momento, obteve 100% de aproveitamento em dois jogos.

A Conmebol anunciou as novas datas dos jogos do Grêmio adiados devido às enchentes. O confronto com o Huachipato está marcado para o dia 4 de junho, no Chile, enquanto a partida contra o Estudiantes, em Porto Alegre, será em 8 de junho. Além disso, o jogo com o The Strongest, originalmente marcado para 29 de maio com mando gremista, não poderá ser realizado na Arena devido às condições causadas pelas enchentes.

**Situação do Grupo C:**

– The Strongest: 7 pontos em 4 jogos

– Huachipato: 5 pontos em 3 jogos

– Estudiantes: 4 pontos em 4 jogos

– Grêmio: 3 pontos em 3 jogos

Com desafios emocionantes pela frente, o Grêmio está determinado a superar todas as adversidades e buscar sua classificação na Libertadores. O apoio da torcida tricolor será fundamental para alcançar esse objetivo e continuar sonhando com o título continental.

