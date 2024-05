QUE HORAS COMEÇA RENASCER E SESSÃO DA TARDE?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 03/05.

A programação da Rede Globo para a sexta-feira, 03 de maio de 2024, promete oferecer uma variedade de conteúdos para todos os gostos. Desde programas matinais informativos até filmes e séries para entreter durante a noite, confira abaixo o que está previsto para o dia:

**04:00 – Hora Um**

Para começar o dia bem informado, o programa Hora Um traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com análises e entrevistas para ajudar você a entender os acontecimentos do momento.

**06:00 – Bom Dia Praça**

O Bom Dia Praça é o programa matinal que leva informações regionais para os telespectadores, com notícias locais, previsão do tempo e serviços úteis para o início do dia.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

Apresentado por Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro, o Bom Dia Brasil traz um panorama completo das notícias do Brasil e do mundo, com análises aprofundadas e entrevistas exclusivas.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

O Encontro Com Patrícia Poeta é o espaço perfeito para bater um papo descontraído sobre diversos temas, além de contar com a participação do público e de convidados especiais.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e Louro José comandam o Mais Você, um programa que mistura entretenimento, culinária e dicas preciosas para o dia a dia, além de entrevistas e quadros divertidos.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

O Praça TV – 1ª Edição traz as últimas notícias regionais e nacionais, além de informar sobre o trânsito e as condições meteorológicas para ajudar você a se programar para o restante do dia.

**13:00 – Globo Esporte**

Apresentado por Tiago Leifert, o Globo Esporte traz os destaques do mundo esportivo, com análises, entrevistas e os gols das principais partidas.

**13:25 – Jornal Hoje**

Com apresentação de Sandra Annenberg e Evaristo Costa, o Jornal Hoje traz as principais notícias do Brasil e do mundo, com reportagens especiais e análises aprofundadas.

**14:45 – Cheias de Charme**

A novela Cheias de Charme conta a história de três empregadas domésticas que se tornam famosas como as “Empreguetes”, com muito talento e determinação.

**15:25 – Sessão da Tarde – Roubo Nas Alturas**

Prepare-se para muita ação e suspense com o filme Roubo Nas Alturas, uma emocionante história sobre um grupo de criminosos que planeja um grande assalto em um prédio de luxo.

**17:10 – Vale A Pena – Alma Gêmea**

A novela Alma Gêmea, escrita por Walcyr Carrasco, traz uma história envolvente sobre amor, espiritualidade e destino, com personagens cativantes e reviravoltas surpreendentes.

**17:35 – Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical**

Reviva os momentos marcantes da novela Paraíso Tropical, que conta a história de amor e rivalidade entre personagens vividos por Tony Ramos, Wagner Moura e Camila Pitanga.

**18:30 – No Rancho Fundo**

No Rancho Fundo é um programa que mostra o dia a dia e os desafios de quem vive na zona rural, com reportagens emocionantes e histórias inspiradoras.

**19:15 – Praça TV – 2ª Edição**

O Praça TV – 2ª Edição traz um resumo completo das notícias do dia, além de informar sobre o trânsito e as condições meteorológicas para a noite.

**19:45 – Família é Tudo**

Família é Tudo é um programa que celebra os laços familiares e os momentos especiais compartilhados entre pais e filhos, com histórias emocionantes e dicas para fortalecer os vínculos familiares.

**20:30 – Jornal Nacional**

William Bonner e Renata Vasconcellos apresentam o Jornal Nacional, o principal telejornal do país, com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, além de análises e entrevistas exclusivas.

**21:20 – Renascer**

Não perca o próximo capítulo da novela Renascer, que promete mais emoções e reviravoltas na história dos personagens, com momentos de drama, romance e suspense.

**22:25 – Globo Repórter**

O Globo Repórter traz reportagens especiais sobre temas variados, com investigações jornalísticas e histórias surpreendentes que vão desde questões sociais até descobertas científicas

.

**23:15 – Tributo**

Tributo é um programa musical que homenageia artistas e bandas consagradas, com performances ao vivo e entrevistas exclusivas.

**00:30 – Jornal da Globo**

O Jornal da Globo traz um resumo completo das notícias do dia, com análises aprofundadas e entrevistas exclusivas, para você ficar bem informado antes de dormir.

**01:20 – Conversa com Bial**

Pedro Bial recebe convidados especiais para um bate-papo descontraído e inteligente, abordando temas variados que vão desde cultura até política, com entrevistas e debates instigantes.

**02:00 – Família é Tudo**

Reviva os melhores momentos do programa Família é Tudo, que celebra os laços familiares e os momentos especiais compartilhados entre pais e filhos.

**02:40 – Corujão I – Linha Reta**

Encerre a noite com o filme Linha Reta, uma emocionante história sobre superação e determinação, que promete prender sua atenção até altas horas.

Prepare-se para um dia repleto de entretenimento e informação com a programação da Rede Globo. Não perca os seus programas favoritos e aproveite cada momento ao lado da família e dos amigos!