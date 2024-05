Caravana do Cuidar chega ao bairro Jardim Veneza nesta sexta-feira  

02/05/2024 |

16:30 |

1

Os moradores do bairro Jardim Veneza vão receber, nesta sexta-feira (3), a Caravana do Cuidar. O serviço é promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), com o objetivo de tornar os serviços de saúde, assistência social, empregabilidade e direito do consumidor ainda mais acessíveis para a população.

A estrutura será montada na Rua das Domésticas, próximo ao Parque Três Lagoas e os serviços estarão disponíveis das 8h às 12h. Uma manhã em que os moradores vão ser beneficiados pelos atendimentos do CadÚnico, do Cras, do Programa Criança Feliz, do Procon, do Programa Acessuas Trabalho e do Sine- JP, com oportunidades no mercado de trabalho.

Além dos serviços de saúde, promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde, com vacinação, aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, atendimento médico, com encaminhamento para exames, haverá atendimento de auriculoterapia e atendimento odontológico, com a equipe do Odontomóvel.