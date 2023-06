Encontro nacional

Coordenador de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa participa de Fórum em São Paulo

09/06/2023 | 19:00 | 93

As políticas públicas realizadas pela Prefeitura de João Pessoa em prol da população LGBTQIAP+ foram destaques mais uma vez em evento nacional. Foi durante a Assembleia Geral do Fórum Nacional de Gestoras e Gestores LGBT, que aconteceu essa semana em São Paulo. O evento teve a participação do coordenador de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa, Geraldo Filho.

A Assembleia Geral do Fórum Nacional ocorreu na sede da Secretaria de Cultura de São Paulo, onde também foi realizado o seminário sobre o Programa Atena, que realiza levantamento de políticas públicas LGBTQIAP+ nos governos estaduais e no Distrito Federal. “Uma discussão muito relevante, que tem como um dos principais objetivos a realização de um levantamento das políticas públicas de promoção da cidadania LGBTI+ em todo o Brasil, nos dando um cenário das ações desenvolvidas em todos os estados do País”, explicou Geraldo Filho.

Durante o encontro também foi abordado o papel do gestor público como coordenador de políticas públicas para a população LGBTQIAP+. “A representação da Prefeitura de João Pessoa em eventos como este é de extrema importância devido à grande necessidade da implantação de políticas públicas para essa categoria, extremamente marginalizada no Brasil. Nossa participação fortalece o trabalho que já vem sendo desenvolvido na gestão municipal e possibilita que seja adotado como modelo em outras regiões do país”, argumenta o gestor.

O projeto SOS Diversidade, colocado em prática pela Prefeitura de João Pessoa, também foi apresentado no evento. A iniciativa, lançada no mês de janeiro em parceria com o Ministério Público do Trabalho na Paraíba (MPT-PB), tem garantindo a segurança alimentar da população LGBTQIAP+ em vulnerabilidade social com a distribuição de cestas básicas.

Segundo Geral Filho, a Prefeitura beneficia 100 pessoas por mês com a distribuição de cestas básicas. Desde que a ação foi iniciada, aproximadamente 400 cestas básicas foram doadas. “Através do SOS Diversidade, nós temos tido a oportunidade de ajudar, levando segurança alimentar para a população LGBTQIAP+ do nosso município”, destaca.