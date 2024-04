Ação preventiva com vacinação acontecerá no Ferreira Costa, Shopping Sul e Shopping Tambiá neste feriado

Para garantir o cuidado preventivo por meio da vacinação, principalmente daquelas pessoas que não podem ir a um serviço de saúde durante a semana, a Prefeitura de João Pessoa atenderá, nesta quarta-feira (1º), feriado nacional do Dia do Trabalhador, nos três pontos móveis com a oferta exclusiva da vacina que protege contra Influenza, para pessoas que fazem parte do grupo prioritário.

Os profissionais de saúde estarão atendendo no período das 12h às 19h, no Shopping Sul, Shopping Tambiá e no Home Center Ferreira Costa. O Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, também estará aberto, no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação de urgência – antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes. Já no caso da antirrábica, são para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Fazem parte do grupo prioritário: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas (aquelas mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto), professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais de idade, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Documentação – Para a vacinação é necessário apresentar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Onde se vacinar nesta quarta-feira (1º):

Home Center Ferreira Costa

Apenas a Campanha de vacinação contra Influenza

Horário: 8h às 16h

Shopping Tambiá

Apenas a Campanha de vacinação contra Influenza

Horário: 9h às 16h

Shopping Sul

Apenas a Campanha de Vacinação contra Influenza

Horário: 10h às 16h

Centro de Imunização (aberto aos sábados e domingos)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência. Pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes, com perfuro cortantes e no caso da antirrábica para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Horário: 8h às 12h.