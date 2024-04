Prefeito autoriza 2ª etapa do programa ‘Cuidar do Lar’, que beneficia famílias de baixa renda com reforma de casas

O prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta quinta-feira (25), o início da segunda etapa do programa ‘Cuidar do Lar’ para reforma de unidades habitacionais, que está beneficiando 50 famílias de baixa renda na Capital, com ganho de até dois salários mínimos. A solenidade aconteceu no bairro Jardim Veneza, onde o gestor visitou famílias beneficiadas e destacou o olhar social da Prefeitura de João Pessoa – o programa já recebeu, inclusive, premiação no Fórum Nacional de Habitação.

“Esse é um programa idealizado pela Secretaria de Habitação de João Pessoa, que está tomando dimensões nacionais, sendo referência nacional. Vários estados e outras cidades estão nos procurando para que isso seja adotado como um olhar de uma gestão que tem sensibilidade e preocupação com aquilo que é papel nosso como gestor. É melhorar a vida das pessoas, principalmente daquelas que estão precisando do nosso trabalho, da nossa ação e da nossa dedicação”, destacou o prefeito.

Essa iniciativa visa melhorar as condições de moradia, garantindo segurança, salubridade e conforto, proporcionando às famílias condições adequadas de habitação, com dignidade. O benefício é garantido com recursos do Município, por meio do Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb), criado na atual gestão. “Por trás de tudo isso tem uma equipe, liderada por Socorro Gadelha, que trabalha incansavelmente para melhorar a vida das pessoas. E esse programa tem a cara dessa gestão – humanizada – que pensa e cuida das pessoas”, afirmou o vice-prefeito Leo Bezerra.

O programa segue com inscrições abertas, através da plataforma ‘Prefeitura Conectada’, no site da Prefeitura. Ao entrar no site, o cidadão deve clicar no ícone ‘protocolos’ e depois efetuar o cadastro com uma conta de e-mail. Assim, ele receberá todas as informações sobre o andamento da solicitação da reforma. Todos os documentos necessários e que precisarão ser anexados estão descritos no formulário de cadastro.

Para ser beneficiado, é preciso ser proprietário de unidade habitacional que não esteja localizada em área de risco. Terão prioridade famílias que passaram por sinistro; que habitem em imóveis em condições mínimas de habitabilidade; famílias em situação de vulnerabilidade social; famílias cujo responsável seja mulher; pessoa com deficiência que habite de forma permanente no imóvel objeto da intervenção; idoso que habite de forma permanente no imóvel objeto de intervenção; família com menor renda familiar dentro do programa.

“É um programa permanente, tem uma Lei que instituiu o programa e de permanência definitiva. A primeira etapa do programa já beneficiou 50 famílias em situação de vulnerabilidade social. E tenho certeza que esse programa realmente muda a vida dos cidadãos de João Pessoa”, disse a secretária municipal de Habitação, Socorro Gadelha.

Recomeço – Entre as famílias, o programa oferece uma nova perspectiva de vida. Iricélia Gomes da Silva conta que teve a casa impactada pelas chuvas de 2019, na Rua das Domésticas, no Jardim Veneza. Morando com o marido e duas filhas – uma delas com autismo precisando de um cuidado especial-, ela vê no programa, com a reforma de sua casa, um recomeço de uma vida melhor.

“Em casa, apenas o meu marido trabalha, por isso a gente não tem condições de recuperar a nossa casa depois dos danos provocados pelas chuvas. Paredes, telhado, a parte elétrica e o piso serão reformados. Estou muito feliz, porque nossa família vai ter novamente o conforto”, comemorou a dona de casa, mãe da pequena Maria Radaça, que presenteou o prefeito com uma flor durante a solenidade.