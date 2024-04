Circulador Cultural apresenta Freetozz e Parahyba Ska Jazz Foundation neste domingo

A Casa da Pólvora, no Centro Histórico de João Pessoa, recebe, neste domingo (28), o projeto Circulador Cultural que homenageia o Dia Internacional do Jazz, lembrado em 30 de abril, e apresenta o grupo Freetozz, o cantor e compositor Helinho Medeiros e a banda Parahyba Ska Jazz Foundation. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), tem início a partir das 16h e é aberto ao público.

“A Casa da Pólvora tem se tornado um ambiente muito favorável às culturas criativas mais experimentais, ligadas às gerações mais jovens, sobretudo, à juventude universitária. Por isso, sempre privilegiamos os shows da Casa da Pólvora, grupos e bandas na linha experimental, de criação das identidades culturais e musicais. Este é o segundo ano que organizamos a homenagem ao Dia Internacional do Jazz”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O diretor ressalta que a Fundação também tem ocupado muito a Casa da Pólvora com os editais, apresentando artistas novos, de extrema criatividade na área de literatura, performance de dança, teatro e nas artes plásticas.

“É com muita alegria que realizamos este evento porque cria, na cidade de João Pessoa, uma referência desse estilo musical e garante, nas tardes de domingo, uma excelente fruição artística e estética por parte do nosso público”, observa.

O diretor garante ainda que, quem for à Casa da Pólvora neste domingo, vai poder celebrar um momento único da cultura musical local. “Temos uma variedade de estilos e performances musicais com talentos artísticos de extrema qualidade. O Circulador Cultural é uma ferramenta que utilizamos também para isso, dinamizar e valorizar os nossos artistas”, pontua.

Freetozz – O Freetozz é o primeiro a subir ao palco. Suas canções instrumentais unem elementos da música brasileira com ritmos da tradição oral como maracatu, ciranda, baião, frevo, afoxé e caboclinhos à liberdade da experimentação do jazz e da psicodelia.

A banda é formada por Rodrigo Marques no sax tenor, soprano e flautas; Uirá Garcia na guitarra; Cleanto Neto no contrabaixo e Rodrigo Amaral na bateria e percussão.

O show da Freetozz terá a participação especial do sanfoneiro, pianista, produtor e compositor Helinho Medeiros. Durante sua carreira, ele tem atuado no cenário artístico brasileiro e internacional, tocando com diversos grupos e artistas, percorrendo Europa, África, Ásia, América Latina e Caribe.

Seu primeiro álbum intitulado ‘Véu da Aurora’, com participação de Chico César, Oswaldinho do Acordeon, Titá Moura, Uaná Barreto, Guegué Medeiros, Xisto Medeiros e Julian Sanchez, tem lançamento previsto para o primeiro semestre de 2024.

Parahyba – A banda Parahyba Ska Jazz Foundation foi criada em 2014 com o intuito de fazer algo diferente no cenário musical paraibano, bebendo da fonte jamaicana do ska e da essência do jazz. Com um naipe de metais cheio de frases fortes e uma cozinha consistente e marcante, o grupo instrumental se destaca também pelos improvisos que permeiam as músicas.

No repertório estão músicas autorais e grandes clássicos, sempre realizando uma mistura dos ritmos jamaicanos e nordestinos com a pegada ‘ska-jazz’, o que resulta num som cheio de energia e vibração dançante que contagia o público durante os shows.

O grupo é formado por Francisco Vasconcelos na bateria, Everton Cavalcante no contrabaixo, Alysson Jorge na guitarra, Alysson Ramalho no trompete, Sandro Rodrigo no trombone, Rodrigo Marques no saxofone e Adrielly no teclado.

Em 2020 o grupo lançou alguns singles e videoclipes e agora se prepara para lançar seu primeiro álbum completo com músicas autorais.

Data – Celebrado pela primeira vez em 2012, o Dia Internacional do Jazz tem o objetivo de lembrar a importância do gênero musical, bem como a sua contribuição na promoção da cultura afrodescendente e na luta pela liberdade e abolição da escravatura. A data foi criada pela Unesco e anunciada pelo seu embaixador da Boa Vontade e pianista Herbie Hancock.

No dia 30 de abril será comemorado o Dia Internacional do Jazz e João Pessoa não ficará de fora, celebrando pela segunda vez esse gênero mundialmente famoso, que já possui mais de 120 anos de história, através de uma ação integrada que acontece no mundo inteiro.