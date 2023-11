Semob-JP define operação de trânsito e transporte para Romaria de Nossa Senhora da Penha

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) preparou uma operação especial para garantir a segurança viária e a funcionalidade do transporte público durante a Romaria de Nossa Senhora da Penha, que ocorrerá do próximo sábado (25) até as primeiras horas do domingo (26). Neste ano, o evento religioso completará 260 anos de tradição e a estimativa é de que mais de 500 mil pessoas participem do ato de fé e adoração.

De acordo com o planejamento do órgão de mobilidade, serão promovidas diversas intervenções, incluindo bloqueios e desvios do fluxo do trânsito ao longo dos 14 quilômetros de percurso, entre a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes (Centro) e o Santuário de Nossa Senhora da Penha. Além disso, também estará garantida uma grande oferta de ônibus para a volta dos fiéis após o evento.

De acordo com Expedito Leite Filho, superintendente da Semob-JP, mais de 100 agentes de mobilidade estarão empenhados nesta operação. “Nossas equipes estarão atuando em mais um ano na Romaria de Nossa Senhora da Penha. Realizamos uma série de reuniões em parceria com a comissão organizadora e demais órgãos públicos, visando, mais uma vez, sucesso total neste tradicional evento religioso, priorizando sempre a segurança de todos os romeiros que estarão integrando esta grandiosa festa religiosa”, informou.

Percurso – A Romaria da Penha tem início às 22h com um percurso de 14 quilômetros, que se inicia na Igreja de Lourdes, na Avenida João Machado, e segue pela Avenida Dom Pedro II, Via Expressa Padre Zé (UFPB), principal dos Bancários, Rua Santa Bárbara e Avenida Hilton Souto Maior, a partir do Shopping Mangabeira, até a Penha.

Bloqueios e desvios – No Centro, os agentes de mobilidade interditarão parcialmente, a partir da manhã do sábado, um trecho da Avenida João Machado – entre a Rua das Trincheiras e a Rua Rodrigues Chaves, para a montagem do palco da celebração da missa. A circulação será impedida no sentido Cemitério Boa Sentença. A partir das 16h, uma das faixas, no sentido Centro/bairro, será interditada, permitindo a organização dos trios elétricos. A partir das 18h, com a chegada da carreata com a imagem da santa e o aumento na aglomeração de fiéis, implicará no avanço dos bloqueios, levando a uma interdição total da Avenida.

O Santuário da Penha estará totalmente interditado a partir das 7h do sábado. Será permitida apenas a circulação de veículos operacionais e particulares que contarem com o adesivo de permissão de acesso.

Transporte – Serão disponibilizadas duas áreas na PB – 008, uma sentido Estação Cabo Branco e outra no sentido Centro de Convenções, para táxis e ônibus. Os fiéis que pretendem retornar da Praia da Penha utilizando o transporte coletivo urbano vão contar com uma frota de mais de 100 ônibus, que circularão a partir das 4h, saindo da entrada da Penha, na PB-008.

A partir das 3h, com o retorno de alguns romeiros já para suas residências, também serão disponibilizados veículos no Terminal de Integração do Varadouro (TIV), para quê, de acordo com a demanda, a equipe de supervisão da Semob-JP, juntamente com representantes dos consórcios, direcione os carros para os bairros que houver necessidade.

Já no início da manhã do domingo, o quadro operacional de ônibus volta a normalidade para o dia. Todos os detalhes sobre linhas e horários podem ser conferidos acessando o endereço eletrônico portal.semobjp.pb.gov.br.