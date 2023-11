Polícia Federal cumpre mandado em endereço de advogada na Paraíba

Equipes da Polícia Federal cumprem hoje um mandado de busca e apreensão em um apartamento de João Pessoa. O alvo é uma advogada, residente na Paraíba. A operação tem por foco os atos do dia 8 de Janeiro, em Brasília, quando foram praticados atos de vandalismo por bolsonaristas.

O mandado foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes.

É a 20ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que incitaram, participaram e fomentaram os fatos ocorridos em 8 de Janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis.

Ao todo, serão cumpridas medidas em relação a dez investigados: duas prisões preventivas e dez mandados de busca e apreensão.

As medidas estão sendo cumpridas em João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Mirassol do Oeste/MT e Cáceres/MT.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.