Procon-JP pesquisa 234 itens em lojas da Capital e encontra variação de até 83,48% nos preços dos produtos

De olho no comportamento do comércio da Capital para as ofertas da Black Friday 2023, que acontece em todo o Brasil na próxima sexta-feira (24), a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) realizou nesta segunda-feira (20) um levantamento de preços de eletrodomésticos em 11 lojas, comparando os valores praticados em 234 itens. As diferenças encontradas vão de 0,11% a 83,48%. Clique aqui e confira a tabela de preços.

De acordo com a pesquisa, a maior variação apresentada, de 83,48%, foi no ventilador de mesa, da marca Mondial, de 40cm e três velocidades, com valores que oscilam entre R$ 119,90 (Armazém Paraíba) e R$ 219,99 (Americanas), uma diferença de R$ 100,09.

A pesquisa mostra que a segunda maior variação, de 78,65%, é no ferro de passar a vapor, também da marca Mondial, com valores que variam de R$ 89,00 (Armazém Paraíba) a R$ 159,00 (Casas Bahia), uma diferença de R$ 70,00. Com o terceiro maior percentual, 57,64%, está o ferro de passar antiaderente Britânia, com valores de R$ 75,49 (Loja Laser) a R$ 119,00 (Casas Bahia) e diferença de R$ 43,51.

Também da marca Mondial, o ventilador Super Power, tem a quarta maior variação da pesquisa, 57,19%, sendo encontrado entre R$ 89,00 (Armazém Paraíba) a R$ 139,90 (Magazine Luiza), uma diferença de R$ 50,90. Em seguida, vem a máquina de lavar, da marca Consul, de 12 kg, apresentou uma diferença de 54,60%, com preços entre R$ 1.099,00 (Carrefour) e R$ 1.699,00 (Lojão Rio do Peixe), uma oscilação de R$ 600,00.

Já a menor variação, de 0,11%, foi encontrada na TV Philco, de 32 polegadas, com preço variando de R$ 997,90 (Laser) a R$ 999,00 (Armazém Paraíba). A segunda menor variação, de 0,14%, foi encontrada no celular da Motorola E13, 64GB, com valores de R$ 699,00 e R$ 699,99. A diferença é de R$ 0,99.

Lojas pesquisadas: Armazém Paraíba – Av. Almirante Barroso – Centro; Carrefour – Bessa; Loja Laser – Shopping Manaíra; Magazine Luiza – Rua Treze de Maio, 127 – Centro; Rio do Peixe – Almirante Barroso, 53 – Centro; Loja Nagem – Shopping Manaíra; Lojas Americanas – Shopping Manaíra; C&A – Parque Sólon de Lucena – Centro; Loja Império – Parque Solon de Lucena, 521 – Centro; Atacadão dos Eletros – Centro e Casas Bahia – Av. Almirante Barros, 44 – Centro.

Serviço: O Procon-JP está localizado na Avenida Pedro II, 473, Tambiá. Além do atendimento presencial, o consumidor também pode acionar a fiscalização através dos seguintes canais:

Recepção: 83 3213-4702

Instagram: @procon_jp

Procon-JP na sua mão: 83 98665-0179

WhatsApp Transporte público: 83 98873-9976