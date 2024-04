Durante distribuição de 65 toneladas de alimentos para instituições, prefeito reforça importância da geração de renda no PAA 

Durante distribuição de 65 toneladas de gêneros alimentícios para 67 entidades de João Pessoa, nesta quarta-feira (24), o prefeito Cícero Lucena destacou a função social e oportunidade de renda para famílias da agricultura familiar, que produzem os alimentos, dentro do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O gestor ainda ressaltou a importância da garantia da segurança alimentar para as pessoas acolhidas pelas instituições na Capital, como hospitais, Centros de Assistência Social e Cozinhas Comunitárias.

A distribuição teve início na sede do Banco de Alimentos do Município, no bairro do Geisel. “Em parceria com o Governo Federal, estimulamos e adquirimos esses produtos da agricultura familiar para distribuir às entidades que têm ações de segurança alimentar, além das próprias instituições da Prefeitura. É motivo de satisfação mostrar o quanto a nossa gestão está em sintomia com as necessidades da população. Aqui, nós geramos emprego, geramos renda no campo, mas também damos a garantia alimentar dos programas sociais da Prefeitura”, afirmou o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), são beneficiadas, por mês, 56 instituições, 14 Cras, seis Cozinhas Comunitárias e cinco hospitais, totalizando 260 toneladas de alimentos – sendo 65 toneladas por semana. O vice-prefeito Leo Bezerra comemorou o dado, reforçando o compromisso da Prefeitura para garantir a distribuição toda semana. “É desse jeito que a gente vai construir uma cidade cada vez melhor, com muita parceria, com muita dedicação e com muito esforço da nossa equipe”, afirmou.

A secretária de Desenvolvimento Social (Sedes), Norma Gouveia, explicou que, dentro do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a Prefeitura é responsável por toda parte de logística – desde o recebimento e distribuição dos gêneros alimentícios até a realização dos editais que contemplam as famílias. Ela ainda destacou a importância dos alimentos saudáveis, sem uso de agrotóxicos, que vão parar na mesa dos pessoenses.

“Temos toda uma estrutura organizada para que a gente possa fazer esse atendimento. Nesse sentido, o Ministério tem reconhecido o nosso trabalho, porque nós estamos atendendo todas as recomendações técnicas e cumprindo a prioridade que é o alimento chegar para as famílias. Mas, especialmente, também é importante a gente dizer que a Prefeitura tem um grande empenho e faz um grande investimento de pessoal, de logística e estrutura física”, afirmou a secretária.