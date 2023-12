Prefeitura de João Pessoa promove 2ª edição do Festival Fitness na Academia ao Ar Livre

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), promove, nesta quarta-feira (27), o 2º Festival João Pessoa Fitness, que será realizado na Academia ao Ar Livre, na praia do Cabo Branco. O evento é gratuito e está marcado para às 18h, com um circuito funcional, aulas de ginástica e de dança.

“É um evento que será um sucesso, e com aulas coletivas nessas três modalidades. Acredito que teremos lotação máxima do espaço, que hoje pode funcionar para atividades em grupos com até 70 pessoas, mas se for preciso, utilizaremos também na areia”, explicou o secretário de Juventude, Esporte e Recreação, Kaio Márcio.

Inaugurada em 22 de agosto, o Festival marca também os quatro meses de funcionamento da Academia ao Ar Livre da Prefeitura de João Pessoa, que está instalada na orla do Cabo Branco, na altura do imóvel de número 1.850, e que atende de maneira gratuita os praticantes de atividades físicas. Durante esse tempo, o equipamento já beneficiou mais de 5.400 frequentadores, o que torna o local um sucesso de público.

Também foram convidados os alunos que participam do ‘Circuito nas Praças’, promovido pela Sejer para adolescentes a idosos, onde oferece atividade física em 11 pontos espalhados pela cidade, promovendo saúde e bem-estar à população, da mesma maneira, os participantes dos Centros de Referência de Juventude, localizados em Mangabeira, Rangel e Funcionários.

“Acredito que este instrumento tenha sido um dos maiores presentes ofertados pela gestão municipal, e nossa intenção é expandir o projeto para dentro dos bairros, para que possamos chegar a um maior número de pessoas”, concluiu o secretário de Esportes, Kaio Márcio.

Horários e modalidades – A academia fica aberta para a população todos os dias, com orientação de profissionais da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) das 5h às 10h e das 15h às 21h, durante a semana, e das 6h às 10h e das 15h às 20h aos domingos. Além da musculação, o equipamento oferece aulas de treinamento funcional, dança, alongamento, yoga e o projeto de Natação no Mar e Assessoria de Corrida.