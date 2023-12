CBF divulga calendário, e Paraíba terá 3 clubes em competições

O calendário do futebol feminino para a temporada 2024 foi divulgado pela CBF, e pelo segundo ano seguido teremos três clubes paraibanos em ação pelo Brasileiro: VF4 na Série A2, e Mixto e Botafogo-PB na Série A3. As competições das paraibanas devem começar entre os meses de março e abril.

O calendário será aberto com a Supercopa e com o Brasileirão Sub-20. A Supercopa acontece entre os dias 11 e 18 de fevereiro, em um formato diferente do masculino, que é feito um jogo único entre os campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão. No feminino, são três fases: a primeira com oito clubes, semifinais e final. O Brasileirão de Futebol Feminino Sub-20 é realizado entre os dias 7 de fevereiro e 24 de julho.

As paraibanas entram em campo pelo Brasileiro de Futebol Feminino primeiro pela Série A3, que tem Botafogo-PB e Mixto-PB como representantes. A competição começa dia 30 de março e termina dia 29 de junho. Vale lembrar que o Mixto-PB garantiu a vaga por ser o atual campeão estadual, enquanto as Belas do Belo ficaram com uma das vagas por terem sido rebaixadas da Série A2 de 2023.

Em abril é a vez do VF4 entrar em campo pela Série A2. A competição acontece entre os dias 13 de abril e 20 de julho. As Panteras conquistaram o acesso para a Série A2 este ano.

A CBF reservou o espaço entre os meses de setembro e dezembro para serem realizados os estaduais.

Confira o calendário do futebol feminino completo

Supercopa Feminina : 11 a 18 de fevereiro

: 11 a 18 de fevereiro Brasileiro Feminino A-1 : 17 de março a 22 de setembro

: 17 de março a 22 de setembro Brasileiro Feminino Sub-20 : 7 de fevereiro a 24 de julho

: 7 de fevereiro a 24 de julho Brasileiro Feminino A-2 : 13 de abril a 20 de julho

: 13 de abril a 20 de julho Brasileiro Feminino A-3 : 30 de março a 29 de junho

: 30 de março a 29 de junho Brasileiro Feminino Sub-17 : 27 de julho a 17 de agosto

: 27 de julho a 17 de agosto Liga de Desenvolvimento Feminina Sub 16 e Sub 14: 1 a 7 de abril

No calendário do futebol feminino ainda tem o período dedicado às Olimpíadas, além da Libertadores e Datas Fifa.

Libertadores : acontece de 3 a 19 de outubro.

: acontece de 3 a 19 de outubro. Jogos Olímpicos : acontece de 25 de julho a 10 de agosto

: acontece de 25 de julho a 10 de agosto Datas Fifa: 20 de fevereiro a 10 de março; 1 a 9 de abril; 27 de maio a 4 de junho; 8 a 16 de julho; 21 a 29 de outubro; e 25 de novembro a 3 de dezembro.

