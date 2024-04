relembre as outras duas passagens do técnico pelo Belo

Evaristo Piza no Botafogo-PB pela terceira vez. É assim que o Belo vai para mais uma campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. Nas outras duas passagens pelo Alvinegro, o treinador deixou boas recordações na torcida e chega para acalmar os ânimos após um 2024 sem título até aqui.

Relembre as outras passagens de Evaristo Piza no Botafogo-PB

A primeira passagem de Evaristo Piza no Botafogo-PB começou em 2018. Após substituir Leston Júnior no comando técnico, ele conduziu o time ao mata-mata do acesso contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Naquela oportunidade, o Belo bateu na trave e perdeu a vaga na Série B nos últimos segundos do confronto com um gol de Caio Dantas nos acréscimos. Nos pênaltis, a vitória foi da equipe paulista.

No ano seguinte, o trabalho de Piza ganhou fôlego, e o Belo engrenou. Tanto que o Botafogo-PB, que tinha um meio de campo formado por Marcos Aurélio, Marcos Vinícius e Clayton, foi campeão paraibano. Na Copa do Nordeste, o clube teve o melhor rendimento da sua história ao se tornar vice-campeão. Na final, o Belo acabou superado pelo Fortaleza.

A temporada 2019, que começou em alta, acabou caindo ao longo da campanha na Série C. O Belo fez uma campanha apenas razoável e não conseguiu a classificação para brigar pelo acesso. No entanto, apesar disso, Evaristo Piza teve o seu trabalho mantido para 2020.

Porém, na temporada 2020, o trabalho de Evaristo Piza começou a ser contestado e, mesmo encaminhando a classificação para a fase seguinte na Copa do Nordeste, o trabalhou acumulou reveses que comprometeram a sequência do trabalho. A gota d’água foi a derrota para o Santa Cruz por 3 a 0 no Nordestão, que culminou no fim da primeira passagem do treinador no Belo. Ele deixou o Alvinegro após 73 jogos à frente da equipe, com 37 vitórias, 23 empates e 13 derrotas. Um total de 61,18% de aproveitamento.

Segunda passagem curta, mas marcante

A segunda passagem de Piza no Botafogo-PB aconteceu ainda em 2020. É que, após a sua saída, o time não decolou. Pelo contrário, acumulou derrotas e se viu brigando contra o rebaixamento na Série C. E para tentar salvar a equipe da queda, a diretoria do Belo buscou Evaristo Piza para a reta final da Terceirona.

Foram apenas sete jogos no comando, com três vitórias, três empates e uma derrota. Um aproveitamento de 57,14%, e o Botafogo-PB conseguiu se manter na Série C ao empatar com o Treze no Almeidão. Naquela ocasião, foi o Galo quem foi rebaixado.

Depois disso, o técnico não foi mantido para 2021, pois o clube alegou que precisaria reestruturar as finanças. Como Piza estava valorizado no mercado, a negociação não avançou.

Versão 3.0

Quatro anos depois, Evaristo Piza está de volta em um novo momento. O Botafogo-PB vai para a Série C após ser vice-campeão paraibano para o Sousa. Além disso, o Belo foi eliminado nas quartas da Copa do Nordeste para o CRB e entra bastante pressionado para a sequência da temporada.

O fato é que Piza vai liderar o processo de reformulação do elenco alvinegro e buscar encontrar uma tranquilidade que tem sido cada vez menos frequente pelas bandas da Maravilha do Contorno. O primeiro desafio do treinador pelo Botafogo-PB é neste domingo, fora de casa, contra o Floresta. O jogo é válido pela primeira rodada da Série C e está marcado para as 19h30 no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

