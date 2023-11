Gilberto Carvalho diz que PT tem ‘interesse’ em aliança com PSB em João Pessoa e põe ingrediente novo em 2024

Um dos principais expoentes do Partido dos Trabalhadores (PT) no âmbito nacional, o secretário nacional de Economia Solidária, Gilberto Carvalho, disse nesta sexta-feira (17), em entrevista exclusiva à CBN Paraíba, que interessa à legenda uma aliança com o PSB, do governador João Azevêdo (PSB), para a eleição do ano que vem, em João Pessoa.

Carvalho é um dos convidados da 2ª Feira Nordestina da Agricultura Familiar e da Economia Solidária, que acontece no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa e, além de pauta administrativa, tem também uma missão política, ao trazer de Brasília a mensagem da Executiva Nacional do PT sobre a eleição de 2024 na Paraíba.

Em entrevista ao jornalista Felipe Nunes, Carvalho disse que a candidatura própria do PT, em João Pessoa, é de interesse da direção nacional do partido e, mais do que isso, é vontade de Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo, segundo o petista, é unificar o campo progressista em João Pessoa, visando as próximas eleições.

A declaração de Carvalho coloca combustível na discussão sobre a sucessão municipal, em João Pessoa, no campo da esquerda. É um novo ingrediente. Isso porque, ao pedir uma aliança do PT com o PSB, o petista vai de encontro ao que tem dito o governador João Azevêdo, que vem defendendo publicamente a manutenção da aliança com o prefeito Cícero Lucena (PP).

“Nós caminhamos, naturalmente olhando todas as possibilidades, mas nos interessa muito termos uma candidatura própria, que unifique um campo progressista, um campo que cuide dos pobres e que fale da democracia participativa”, disse.

Carvalho avaliou que o PT, em âmbito estadual, tem “uma ótima aliança” com o governador João Azevêdo e que acha justo que essa aliança se repita na Capital.

“Nos interessa muito contar com PSB em chapa que junte o campo progressista, porque a Paraíba é um estado progressista, que já teve muitos governadores progressistas, João Pessoa também, então nos interessa muito manter essa perspectiva de unidade do campo popular, o campo que segue a linha do presidente Lula”, disse.

Questionado sobre a vontade do presidente da República, o petista disse que “não há dúvida” de que a deliberação do petista é para a candidatura própria do PT, com unidade dos partidos de esquerda. “Em todo o país, estamos fazendo esse trabalho importante, um trabalho que está começando agora, de formar essa chapa, porque a eleição do ano que vem tem a haver com 2026, então Capitais com João Pessoa estão em nosso objetivo”, disse.

Por outro lado, a tese de Gilberto Carvalho também é um desafio para aqueles integrantes do PSB que, nos bastidores, defendem uma candidatura própria no campo socialista. O PT, afinal de contas, quer unidade do campo progressista, sem divisões, pelo que disse a liderança nacional da legenda. Com a palavra, agora, os socialistas e o governador João Azevêdo.