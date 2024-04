Cícero Lucena recebe prêmio da Motorola Solutions por investimentos na área de tecnologia em João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena recebeu, nesta quarta-feira (3), da Motorola Solutions, o reconhecimento da Central de Monitoramento de Segurança da Prefeitura de João Pessoa como o projeto de Vídeo e Software de Comando e Controle mais inovador de toda a América Latina. A comenda foi entregue pelo presidente da Motorola Solutions Brasil, Gustavo Ancheschi, durante visita do prefeito e comitiva ao Centro de Inovação da multinacional no Brasil, situado em São Paulo. Junto a alguns auxiliares, o gestor também conferiu novidades na feira tecnológica LAAD Security & Defence 2024.

O prefeito Cícero Lucena destacou a importância de receber o reconhecimento pelos investimentos que vêm sendo feitos na área da segurança, que acabam beneficiando outros setores como a educação e a saúde. “Bastante feliz em estar aqui presente, nesse evento da Motorola. A Motorola mostra as suas ações, os seus equipamentos em favor da segurança do cidadão. E João Pessoa se mostra como um case de sucesso e de inovação que foi desenvolvido na nossa cidade e que tem dado uma belíssima contribuição na segurança, na área da educação, na área da saúde e na cidade como todo. É muito bom a gente ter João Pessoa reconhecida pelo seu espírito de inovação e da busca de melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes”, afirmou Cícero Lucena.

O prefeito estava acompanhado pelos secretários Valdo Alves (Administração) e João Almeida (Segurança Urbana e Cidadania).

A Central de Monitoramento de Segurança, operada por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, conta com 2.224 câmeras, que acompanham prédios públicos, administrativos, vias públicas e estão conectadas com as forças policiais, estrutura de saúde e mobilidade urbana.

Modelo – No mês passado, uma equipe do Senado realizou uma visita institucional às instalações da Central de Videomonitoramento da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa. A equipe, que contou com representantes do setor administrativo com foco nas licitações, setor de inteligência e também de segurança, veio conhecer de perto o equipamento para adquirir expertise para a instalação de uma central semelhante no Senado.

Durante a visita, foram demonstradas as funcionalidades do sistema, com foco em um estudo técnico para a implantação de tecnologia de câmeras de monitoramento inteligente. O grupo também visitou uma das escolas municipais monitoradas pela Prefeitura de João Pessoa.