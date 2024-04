Centro de Referência da Mulher passa por reforma e muda de endereço durante obras

O Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra está passando por uma reforma para garantir melhorias na estrutura e no atendimento oferecido a todas as pessoas que buscam o local. A obra, autorizada pelo prefeito Cícero Lucena no fim do mês passado, já foi iniciada. Para isso, houve a necessidade de uma mudança temporária de endereço.

A partir desta segunda-feira (1º), o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, em João Pessoa, está funcionando na sede da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), localizada no Paço Municipal, 1º andar, na Praça Pedro Américo, número 70, Centro.

O horário de atendimento permanecerá das 8h às 17h, já que é um serviço essencial. Os telefones de contato são: 0800-283-3883 (24h); (83) 98695-3549 (24h) e (83) 3213-7359 (8h às 17h).

Obra autorizada – As obras no Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra foram autorizadas pelo prefeito Cícero Lucena no último dia 21. O equipamento, que conta com uma equipe multidisciplinar para acolher mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e sexual, vai ganhar intervenções para modernizar toda sua estrutura e passar a oferecer ainda mais conforto e qualidade no atendimento.

Representatividade – O Centro é administrado pela Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres – formada por mulheres. O número de atendimentos novos chega a 30, por mês, no espaço. A maior parte dos casos gera retorno e acompanhamento, passando de 200 registros mensais. Nessa assistência, as mulheres contam com advogados, assistentes sociais, psicólogas, que vêm fazendo diferença na vida delas.

Serviço – Para denunciar qualquer tipo de crime contra a mulher, os canais são: 180 – Central de Atendimento à Mulher (nacional); 153 – Ronda Maria da Penha (municipal); 190 – Polícia Militar; e 197 – Polícia Civil. O telefone de contato da SEPPM é o 3213-7351 e da Ronda Maria da Penha é o 3213-7355.

Veja as intervenções no Centro de Referência da Mulher:

• Modernização da fachada;

• Execução do projeto elétrico;

• Revisão e recuperação das cobertas;

• Revisão e recuperação das instalações pluviais;

• Reparos e substituições na rede hidrossanitária;

• Substituição de louças e metais;

• Pintura de toda edificação;

• Recuperação e substituição de esquadrias;

• Manutenção, recuperação e substituição de pisos;

• Execução de instalações de prevenção e combate à incêndio;

• Readequação da cozinha e guarita;

• Rampa de acesso principal;

•Adequação da acessibilidade, considerando as possibilidades da edificação.