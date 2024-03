SESSÃO DA TARDE EXIBE HOJE, QUARTA (27/03) “SONIC – O FILME”

COnfira a programação da Globo hoje, 27/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Quarta-feira, 27/03/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessão da Tarde – Sonic: O Filme

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical

18:25 Elas Por Elas

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Big Brother Brasil 24

23:15 Cine BBB

00:55 Jornal da Globo

01:45 Família é Tudo

02:25 Comédia Na Madruga I

03:15 Comédia Na Madruga II

Título: Sonic, o Filme

Sinopse: Quando o energético e veloz ouriço azul Sonic acidentalmente atrai a atenção do governo dos Estados Unidos com seus poderes, ele se vê forçado a fugir para o planeta Terra. Lá, ele encontra refúgio na cidade pequena de Green Hills, onde forma uma improvável amizade com o policial local Tom Wachowski. Porém, quando o vilão Dr. Robotnik descobre a existência de Sonic e seus poderes, ele se torna uma ameaça não só para o ouriço, mas para todo o planeta. Agora, Sonic e Tom unem forças para deter Robotnik e salvar o mundo.

Ficha Técnica:

– **Direção:** Jeff Fowler

– **Roteiro:** Pat Casey, Josh Miller

– **Elenco:**

– Ben Schwartz como a voz de Sonic

– James Marsden como Tom Wachowski

– Jim Carrey como Dr. Robotnik

– Tika Sumpter como Maddie Wachowski

– **Produção:** Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara

– **Música:** Junkie XL

– **Duração:** 99 minutos

– **Estúdio:** Sega, Original Film, Marza Animation Planet

– **Distribuição:** Paramount Pictures