Cícero Lucena projeta geração de emprego e fortalecimento do turismo com a 2ª edição da Imagineland

João Pessoa vai virar a terra da imaginação pela segunda vez. A Imagineland 2024 – uma das maiores convenções de cultura pop do Brasil, promete reunir milhares de pessoas entre os dias 26, 27 e 28 de julho, no Centro de Convenções, consolidando a Capital no cenário dos grandes eventos do entretenimento. O evento terá, mais uma vez, a parceria da Prefeitura e do Governo do Estado. Para o prefeito Cícero Lucena um momento fundamental para gerar emprego, renda e fortalecer o turismo.

A apresentação das atrações da Imagineland deste ano foi feita nesta sexta-feira (02), e reuniu o prefeito Cícero Lucena, o vice-prefeito Leo Bezerra, o governador da Paraíba, João Azevêdo, e o influenciador digital, Peter Jordan, um dos maiores nomes do segmento, seguido por mais de 13 milhões de pessoas nas plataformas digitais. De acordo com o prefeito, em 2024 o evento deverá superar a edição passada em número de participantes e ações que projetam João Pessoa para o mundo, com a força da internet e de um público que está descobrindo, cada vez mais, o potencial da cidade.

“Estamos proporcionando, não só a oportunidade dessas pessoas participarem, mas também a chance de gerar emprego, de melhor distribuir a renda, de ofertar João Pessoa ser mais conhecida, usando uma ferramenta fundamental que é a internet, que são os canais que a Imagineland usa para divulgação dos seus produtos, dos seus eventos. Estamos trazendo os maiores eventos do Brasil em termos de game, com a parceria do Governo do Estado”, afirmou o prefeito.

O governador João Azevêdo comentou que o evento também será uma ótima oportunidade de negócios. “Nós temos que entender isso que o segmento faz circular um volume de recursos extraordinário, não só na produção de arte, de cultura, mas, evidentemente, naquilo que interessa pra gente, que é fazer a economia girar. Então, um evento como esse mexe com a hotelaria, mexe com todo o sistema de transporte, mexe com segurança, mexe com tudo que a gente precisa ter nos grandes eventos”, afirmou o governador.

Durante a apresentação, foram anunciadas as presenças do ator Carlos Villagrán, que interpretava o personagem Kiko no seriado Chaves, além do apresentador do podcast Inteligência LTD, Rogério Vilela e Maurício de Souza Produções, da Turma da Mônica. Haverá, ainda, jogos, disputas de games, cosplay, cartoon e diversas atrações. Peter Jordan também é empresário e entusiasta do universo nerd, que desponta como um dos maiores nichos na internet e na cadeia de eventos. Ele elogiou João Pessoa, destacando a beleza da cidade e a estrutura para receber a Imagineland.

“Estou muito satisfeito com o resultado, eu estou vendo que a gente, não foi nem uma evolução, foi um salto muito grande do ano passado para esse ano, com as atrações. Mas vocês vão se surpreender bastante, eu acho que o meu foco é realmente entreter, é fazer com que o povo paraibano fique muito feliz com o que a gente vai apresentar aqui. E eu acho que vai acontecer no Nordeste inteiro, a gente está fazendo esse evento para o Norte/Nordeste inteiro e eu acho que vocês vão gostar bastante”, projetou.