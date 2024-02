Nilvan é candidatíssimo em Santa Rita e deixa “herança eleitoral” para ser disputada em João Pessoa

O comunicador Nilvan Ferreira se prepara para ser candidato em Santa Rita, região Metropolitana de João Pessoa. Com as portas fechadas na capital pelo PL, vendo a possibilidade de ir para o segundo turno diminuir, mudou de rota.

Está sendo pragmático, mas só o futuro vai dizer se ele está certo ou não.

Em Santa Rita, que hoje tem um Fundo de Participação dos Municípios (FPM) parecido como o de Campina Grande, mesmo com 149 mil habitantes, viu números mais animadores nas pesquisas, um grupo de vereadores buscando um líder e um cenário eleitoral pulverizado, no qual ele, de fora, acabou se destacando.

Deve mudar de endereço físico e eleitoral. A decisão oficial só sairá, no entanto, depois do carnaval, como registrou em vídeo divulgado nas redes sociais.

Herança eleitoral

Em João Pessoa, deixa uma herança eleitoral considerável. Foi muito bem votado nas duas últimas eleições. Em 2020, quando foi para o segundo turno, e em 2022, quando foi o mais votado em muitas cidades da Região Metropolitana para governador do estado.

Não é para menos, os adversários Cícero Lucena (PP) e Ruy Carneiro (Podemos) afagam Nilvan nessa retirada. Para os dois a saída “empobrece” o debate.

No meio do ano, Nilvan disse que vai anunciar apoio em João Pessoa. Claro que o nome daqui vai depender do grupo que estará em Santa Rita.

Mas, no desenho de hoje, ele está mais próximo de Ruy. Principalmente se Ruy receber apoio do União Brasil e se o partido de Efraim Filho abrir espaço para ele em Santa Rita. O senador EF, nos dois casos, mira em 2026.

Aliás, não só EF, mas todos “os grandes” que precisarão de um cabo eleitoral bom em 2026 poderão necessitar de Nilvan, caso se destaque na disputa de SR.

As rusgas com PL vão distanciar, sem dúvida, Nilvan de Marcelo Queiroga, candidato imposto pelo partido dele.

Cícero

No caso de Cícero, a saída de Nilvan traz prós e contras. O maior benefício é ter menos um “atirador” nato. É menos pedra na vidraça do prefeito. Um a menos.

Por outro lado, a divisão, com mais nomes na disputa, estava ajudando Cícero. Agora, vai ter que enfrentar uma maior concentração, com uma migração do eleitor de Nilvan para um lugar incerto.