o que abre e o que fecha em João Pessoa no feriado de Nossa Senhora da Conceição

Na sexta-feira, 8 de dezembro, é celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição. Por ser feriado municipal, alguns estabelecimentos e serviços fecham ou funcionam em horários especiais em João Pessoa.

Shoppings funcionam normalmente, enquanto agências bancárias e repartições públicas não abrem. Confira abaixo o que funciona e o que fecha na capital paraibana.

O que abre e o que fecha no feriado de Nossa Senhora da Conceição

Shoppings

Os shoppings da capital paraibana funcionam com uma programação diferente, que varia de acordo com o serviço oferecido. Confira os horários de funcionamento:

Mangabeira e Manaíra Shopping

A assessoria de ambos os shoppings informou que eles estarão funcionando normalmente. Abrindo às 10h e fechando às 22h.

Shopping Tambiá

O Shopping Tambiá funcionará normalmente nesta sexta-feira (8). As lojas abrirão das 9h às 20h, a praça de alimentação estará aberta das 9h às 21h e o cinema funcionará de acordo com as sessões disponíveis.

Liv Mall

O Liv Mall também funcionará normalmente durante o Dia de Nossa Senhora da Conceição. As lojas e a praça de alimentação estarão abertas das 10h às 21h, A Estação Turma da Mônica, das 11h às 21h, e Espaço Gourmet, a partir das 12h.

Shopping Sebrae

Neste dia 8, o Shopping Sebrae funcionará normalmente. As lojas e a praça de alimentação funcionarão das 10h às 20h.

Mag Shopping

Assim como o Shopping Sebrae, o Mag Shopping também funcionará normalmente. As lojas irão abrir das 9h até as 21h e, a praça de alimentação funcionará das 10h às 22h.

Shopping Sul

Neste dia 8, o Shopping Sul funcionará em seu horário de domingo. As lojas estarão abertas das 12h até as 20h e a praça de alimentação funcionará das 11h até as 22h.

Pirâmide Shopping

Durante o Dia de Nossa Senhora da Conceição, o Pirâmide Shopping funcionará em horário de feriado. As lojas irão funcionar das 14h até as 20h e a praça de alimentação estará funcionando das 11h até as 21h.

Ônibus

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) informou que das 73 linhas que funcionam normalmente em dias úteis, 69 linhas vão estar funcionando na data do feriado. Apenas as linhas 108, 527, 702 e I004 não vão estar circulando na sexta-feira (8).

Bancos

O presidente do Sindicato dos Bancários informou que, durante no dia 8 dezembro, os bancos só não funcionarão nas cidades em que é decretado feriado. Ele exemplifica dizendo que, como em João Pessoa o dia 8 é feriado, os bancos não funcionam.

Comércio

De acordo com o Sindicato dos Comerciários de João Pessoa, mesmo sendo feriado, o comércio pode funcionar normalmente, desde que os responsáveis paguem um valor definido pelo dia de trabalho e também concedam, posteriormente, uma folga ao funcionário.

VLTs

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-JP), os veículos leves sobre trilhos (VLTs) não vão funcionar no dia do feriado. No entanto, no sábado (9), funcionam normalmente das 4h52 às 13h06.

Repartições públicas

Durante o feriado do dia 8, as repartições públicas municipais de João Pessoa fecham e apenas os serviços essenciais funcionam, como Defesa Civil, hospitais municipais e limpeza urbana funcionarão.

Já em relação às repartições públicas estaduais, foi decretado ponto facultativo. Por isso, deve ser preservado apenas o funcionamento dos serviços essenciais.

Justiça

De acordo com a Justiça Federal da Paraíba (JFPB) não haverá expediente na sexta-feira (8), com isso todos os prazos processuais que comecem ou terminem nesta data ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, no caso, 11 de dezembro, segunda-feira.

Mesmo com o feriado, as ações, as medidas de urgência e os procedimentos destinados a evitar o perecimento de direito, assegurar a liberdade de locomoção ou garantir a aplicação da lei penal, serão analisados pelo Plantão Judiciário.

Bica

O Parque Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) informou que na data do feriado, na sexta-feira, o local abre em horário normal, das 8h às 17h. A bilheteria, por sua vez, também segue no mesmo horário, até às 16h.

Correios

Próxima sexta (8), em razão do feriado municipal do Dia de Nossa Senhora da Conceição, não haverá atendimento nas agências e unidades Correios Empresas em João Pessoa e em Campina Grande. O atendimento nas agências volta à normalidade no sábado (9), nas Agências de Correios Franqueadas.