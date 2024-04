QUE HORAS COMEÇA BBB24 E SUPERCINE?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 13/04.

Sábado, 13/04/2024 04:20 Corujão II – O Segredo de Davi 06:00 Globo Repórter 06:50 É de Casa 11:45 Praça TV – 1ª Edição 12:50 Parabólicos 13:00 Globo Esporte 13:25 Jornal Hoje 14:10 Cheias de Charme 14:40 Sessão de Sábado – O Pequeno Stuart Little 16:15 Caldeirão Com Mion 18:40 Elas Por Elas 19:25 Praça TV – 2ª Edição 19:45 Família é Tudo 20:30 Jornal Nacional 21:20 Renascer 22:25 Big Brother Brasil 24 23:10 Altas Horas 01:00 Supercine – Meu Nome É Khan 02:40 Família é Tudo 03:20 Corujao I – Hook – A Volta Do Capitão Gancho

Programação da TV Globo – Sábado, 13 de abril de 2024

Prepare-se para um sábado repleto de entretenimento e diversão com a programação especial da TV Globo. Confira abaixo os destaques dos programas que serão exibidos ao longo do dia:

Prepare-se para um sábado cheio de diversão e entretenimento com a programação variada da TV Globo!