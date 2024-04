Vasco x Grêmio ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2023 SÉRIE A, HOJE (14/04)

A partida entre Vasco x Grêmio é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (14/04) às 16 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem VASCO como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Entretanto, a transmissão das partidas da Série A do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo, e, este ano, A Furacão TV e a CAZÉ TV também vão transmitir jogos do Athlético Paranaense.

PRÉ-JOGO/ NARRAÇÃO VASCO x Grêmio – AO VIVO AQUI

Vasco x Grêmio: Onde Assistir, Escalações e Arbitragem

O Vasco enfrentará o Grêmio em sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, marcando o início da jornada das equipes nesta competição. O jogo está agendado para este domingo (14), às 16h (horário de Brasília), no estádio São Januário. Ambos os times chegam para o confronto com um histórico de desafios no início da temporada, buscando reverter seus resultados negativos e recuperar a confiança.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, garantindo aos torcedores a oportunidade de acompanhar todos os lances e emoções do jogo.

Como Chega o Vasco

Após a eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco teve um período de 27 dias de preparação, focando em treinamentos técnicos, físicos e táticos. O time teve uma série de jogos-treino contra equipes como Olaria, Volta Redonda e América-MG, vencendo todos. No entanto, o técnico Ramón Díaz não poderá contar com o meio-campista Payet devido a uma lesão no joelho direito. Além disso, algumas mudanças na escalação são esperadas, como a entrada de David no ataque e Mateus Carvalho no meio-campo.

Como Chega o Grêmio

Após conquistar o título gaúcho, o Grêmio enfrentou desafios na Libertadores, com resultados desfavoráveis nas primeiras partidas. O técnico Renato Gaúcho enfrenta dificuldades, especialmente devido a lesões que afetaram o elenco, como as ausências de Reinaldo, Mayk e outros jogadores importantes. No entanto, a equipe busca se reerguer neste confronto contra o Vasco.

Escalações Prováveis

**Vasco:**

– Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton; Mateus Carvalho, Sforza, Galdames; Rossi, David, Vegetti. Técnico: Ramón Diaz

**Grêmio:**

– Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann, Cuiabano; Villasanti, Pepê, Pavón, Cristaldo, Soteldo; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho

Arbitragem

– **Árbitro:** Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

– **Assistentes:** Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

– **VAR:** Daiane Muniz (Fifa-SP)

Não perca este confronto emocionante entre Vasco e Grêmio e acompanhe toda a ação diretamente do estádio ou através das transmissões ao vivo.

