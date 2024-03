Minas x Pinheiros, Caxias x Franca ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (27/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2023/2024 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Minas x Pinheiros, Caxias x Franca hoje, HOJE (27/03) as 20 hs tem como mandante do jogo é o Minas . O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Assim, a competição em especial, será transmitido pela DAZN, pela TV local, Pela TV CULTURA, mas ainda tem mais. Além disto, ainda haverão transmissões pelo Youtube! . Aliás, CONFIRA a seguir a agenda completa de transmissões da NBB desta semana. No streaming, a DAZN e nos canais da ESPN, além da ESPN WATCH, a transmissão pode acontecer . Na temporada passada, o Facebook transmitia também partidas. Neste ano, ainda não foi anunciado o streaming neste canal. Abaixo, uma agenda completa das transmissões e jogos de hoje na NBB.

Minas Tênis Clube x Pinheiros: Disputa Pelo G4 no NBB

As rodadas finais do Novo Basquete Brasil (NBB) estão eletrizantes, e o embate entre Minas Tênis Clube e Pinheiros promete ser um dos pontos altos desta temporada. Marcada para acontecer nesta quarta-feira (27), às 19h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, a partida é crucial para definir o posicionamento das equipes na reta final da temporada regular.

O Minas Tênis Clube chega motivado após uma importante vitória sobre o São José, interrompendo uma sequência de duas derrotas consecutivas. Atualmente ocupando a terceira colocação na tabela, com 23 vitórias e 8 derrotas, a equipe mineira busca consolidar sua posição no G4, o grupo dos quatro melhores times da primeira fase. A proximidade do Vasco, quarto colocado, torna cada vitória ainda mais crucial, já que o Minas almeja garantir sua vaga direta nas quartas de final dos playoffs.

Por outro lado, o Pinheiros, atualmente na 12ª posição, já tem sua classificação para os playoffs encaminhada. No entanto, a equipe paulista não pretende facilitar para o Minas e buscará a vitória para melhorar sua posição na tabela, visando confrontos mais favoráveis nos mata-matas.

Com o fim da temporada se aproximando, cada partida se torna decisiva para o desfecho do campeonato. Os próximos jogos prometem muita emoção e serão determinantes para definir os destinos das equipes no NBB. Para os fãs do basquete, as opções de transmissão ao vivo incluem o YouTube Itatiaia Esporte, o YouTube oficial do NBB e o NBB BasquetPass.

Portanto, não perca nenhum lance dessa emocionante disputa entre Minas Tênis Clube e Pinheiros, e acompanhe de perto as emoções do basquete brasileiro nesta reta final do NBB.