ASSISTIR AO VIVO AGORA Alavés x Betis na TV e online pelo Campeonato Espanhol 20/21, DOMINGO (13/09), horário, escalações e transmissão

Futebol ao vivo na TV: a partida entre Alavés x Betis acontece DOMINGO (13/09), às 09 hs O mandante desta partida será o Alavés que buscar os três pontos em seus domínios.

Entretanto, a partida válida pela La Liga não terá transmissão na TV Aberta este ano. Os campeonatos Alemão e Espanhol, que vêm sendo transmitidos por ESPN e Fox Sports, devem continuar nas mesmas emissoras – o contrato desses certames é válido ainda por mais uma temporada. Entretanto, cabe a ressalva, a Disney ainda NÃO RENOVOU o contrato e portanto, este início de campeonato não será transmitido para o Brasil. O Brasil é atualmente o segundo país com o segundo maior número de jogadores no campeonato, ficando atrás apenas da França.

Confira jogos de hoje.

As equipes jogaram

Onde assistir Alavés x Betis pela La Liga (Campeonato Espanhol) ao vivo, grátis e online DOMINGO (13/09), às 09 hs

Assim, a transmissão poderá ocorrer pelos aplicativos e sites das duas empresas de streaming. A Fox, apesar de anunciar o término das operações no Brasil, ainda continua com os serviços online. Assistir a transmissão poderá ocorrer na FOX SPORTS ou na ESPN. Cabe lembrar que para assistir, é necessário ser assinante e ter uma senha de acesso.

Alavés x Betis é um dos grandes jogo da LA LIGA. Transmissão FOX SPORTS: não, ESPN: não.

JOGO09:00 Alavés x Betis Rodada 1DATASEXTA (11/09)TransmissãoESPN: Não FOX SPORTS: nãoHORÁRIO09 hs (de Brasília)

Mais transmissões espanholas

Inicialmente, a transmissão de La Liga estaria restrita aos canais ESPN e FOX Sports. Porém, de última hora, a Disney resolveu mandar metade dos jogos do Campeonato Espanhol de volta ao serviço pago FOX Premium, o que significa que cinco partidas por rodada serão exibidas apenas no serviço separado da FOX. O restante dos jogos segue com os canais ESPN (ESPN Brasil, ESPN, ESPN 2 e ESPN Extra).

Outras competições da Espanha: La Liga 2: canais ESPN e Copa do Rei: canais ESPN

A La Liga Santander de 2020–2021

Mas, o Campeonato neste ano envolve 20 clubes que fazem jogos de ida e de volta. Assim como no Brasileirão, o clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Contudo, cabe lembrar que o último campeão foi o Real Madrid que superou seu principal rival, o Barcelona, que ficou em segundo lugar. Além do primeiro colocado na competição, o 2º, 3º e 4º colocados terão vagas na UEFA Champions League. Já o 5º colocado terá vaga na UEFA Europa League, enquanto o 6º colocado disputará a preliminar. São rebaixadas três equipes.

Assim, o Real Madrid se consolida como maior campeão da Espanha com 34 títulos, contra 26 do Barcelona e 10 do Atlético de Madrid. Mas, como todos os campeonatos pelo mundo, o Espanhol também começará sem público nos estádios

Kick-off times (CEST) for Matchday 1 of #LaLigaSantander 2020/21. ⏰📅 pic.twitter.com/ajybSM1IET

— LaLiga English (@LaLigaEN) September 1, 2020

Estádios dos principais times da Espanha

TimeCidadeEstádioCapacidadeAlavésVitoria-GasteizMendizorroza19,840Athletic ClubBilbauSan Mamés53,289Atlético de MadridMadridWanda Metropolitano67,703BarcelonaBarcelonaCamp Nou99,786BetisSevillaBenito Villamarín52,500Celta de VigoVigoBalaídos31,800HuescaEibarEibarIpurua5,250EspanyolBarcelonaPower8 Stadium40,500GetafeGetafeColiseum Alfonso Pérez17,393GironaGironaEstadi Montilivi9,282Rayo VallecanoLevanteValenciaCiutat de València26,354Real ValladolidValladolidReal MadridMadridSantiago Bernabéu81,044Real SociedadSan SebastiánAnoeta32,076SevillaSevilhaRamón Sánchez Pizjuán45,500ValenciaValenciaMestalla55,000VillarrealVila-realEl Madrigal25,000

