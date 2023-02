ASSISTIR AO VIVO AGORA Lille x Metz, na TV ou online pelo Campeonato Francês, a Ligue 1, de 2020/2021, HOJE, DOMINGO (13/09)

Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre Lille x Metz , pelo Campeonato Francês, acontece DOMINGO (13/09) às 08 hs. O mandante desta partida será o Lille , que buscar os três pontos em seus domínios.

As partidas do campeonato Francês não terão transmissão na TV Aberta e nem fechada este ano no Brasil, a princípio. A DAZN, responsável pelas transmissões para o Brasil, perdeu o direito de transmissão, mas ainda não dá o assunto como perdido. ESPN e FOX não transmitem. Na FRança, pasmem, a NETFLIX é detentora dos direitos, mas apenas para o mercado local daquele país. Desta forma, até que se tenha uma solução para o imbróglio, ninguém fará a transmissão do Francês no Brasil.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Temporada passada

Prováveis escalações e transmissão Lille x Metz

A partida poderá ter transmissão para o Brasil do serviço de streaming DAZN, ao vivo, em HD, com narração e comentários em português. DAZN transmite: Não!

JOGO08:00 Lille x Metz Rodada 3DATADOMINGO (13/09)Transmissãonão haverá para o BRasilHORÁRIO08 hs (de Brasília)

Onde assistir o Lille x Metz pelo Campeonato Francês ao vivo, grátis e online DOMINGO (13/09) às 08 hs

Desta forma, a transmissão não ocorrerá em TV aberta e nem mesmo fechada para o Brasil, ao menos neste início de competição. Aos fãs de Neymar, cabe a consolação que o time do melhor jogador brasileiro, o PSG, Paris Saint Germain, está na Champions League que tem transmissão, inclusive, no Facebook do Esporte Interativo e Esporte Interativo Plus.

Aliás, o PSG é o grande favorito no campeonato e começa a competição confirmando o favoritismo. Entretanto, o time de Di Maria, Neymar e Mbapée já é o líder isolado da competição.

O Campeonato Francês 2020/2021

O Francês de 2020/2021, foi o primeiro campeonato Europeu a retomar suas atividades, já com nova temporada. Por outro lado, o campeonato não teve um final, já que, a decisão da Federação Francesa de Futebol, foi consagrar a equipe do Paris Saint-Germain, o PSG, como campeão e promover acesso às competições europeias e rebaixamento, de acordo com a última rodada que aconteceu antes da pandemia, ainda em março de 2020. Como o leitor no MRNews sabe, a temporada de competições na Europa inicia-se na metade de um ano e termina no ano seguinte. O campeonato começa sem público em suas primeiras rodadas. Amiense e Toulouse foram rebaixados, o Olympique de Marselha foi alçado à Champions League. O Rennes, terceiro colocado, disputará a classificatória para a competição e o Lille, ganhou vaga à Liga da Europa. A competição foi encerrada na 28ª rodada.

