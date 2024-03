Semam apresenta projeto piloto pró-restinga nesta terça-feira, no Jardim Oceania

25/03/2024 |

A Secretaria do Meio Ambiente de João Pessoa (Semam) apresenta, nesta terça-feira (26), o projeto piloto pró-restinga. O evento será na Avenida Argemiro de Figueiredo, nº 840, no bairro Jardim Oceania, às 15h. Na ocasião, serão apresentados todos os pontos da proposta para a área de preservação permanente na Capital.

A restinga é um ecossistema costeiro que faz parte do bioma da Floresta Atlântica e tem importante papel de fixar areia e dunas, estabilizar os mangues e impedir a erosão das praias. Tem uma vegetação bastante diversa, composta por extratos herbáceo, arbustivo e arbóreo, sofrendo influência da água do mar, dos ventos e do relevo, com solo arenoso e baixa capacidade de retenção de água. Sua fauna é constituída por animais aquáticos, como crustáceos e terrestres. As áreas de restinga são ecossistemas frágeis, ameaçados pela intensificação das mudanças climáticas e intensa urbanização das faixas litorâneas.

As áreas de restinga são protegidas pelo Código Florestal, onde são reconhecidas como Área de Preservação Permanente (APP) e também pelo Código Municipal de Meio Ambiente. Os técnicos da Divisão de Fiscalização (Difi) da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) já têm atuado para recuperar e preservar áreas de restinga nos 24 quilômetros do Litoral pessoense.