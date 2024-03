Cícero Lucena garante incentivo da Prefeitura para alunos do voleibol se dedicarem ao esporte

O projeto Campeões do Amanhã, da Prefeitura de João Pessoa, vem cumprindo bem com seu papel social – de inclusão, promoção do bem-estar e cidadania. E também tem revelado talentos para o esporte da Capital, como no voleibol – modalidade em que o prefeito Cícero Lucena conversou com os alunos matriculados no polo que funciona no Ginásio Neuza Gonçalves Brandão, no Bancários, nesta quarta-feira (20), durante uma clínica esportiva. O gestor garantiu que a Prefeitura seguirá dando todo apoio necessário durante essa jornada em busca de realização de sonhos.

“Orientação profissional, acompanhamento técnico, para que eles possam se desenvolver naquilo que tiverem vocação e mais se destacarem. Essa é a nossa missão, de incentivar e dar todas as condições, como nesse projeto, que já revelou um campeão da natação, que é o nosso Kaio Márcio, hoje secretário de Esportes. Que outras crianças e adolescentes também aproveitem essa oportunidade. Assim como nós também fazemos com o balé Bolshoi, os projetos de dança, robótica e cultura nas escolas”, afirmou o prefeito.

O ‘Campeões do Amanhã’ conta com 17 modalidades. Só no voleibol são 150 alunos, de acordo com a Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). Eles são distribuídos por faixa-etária, em treinos que acontecem três vezes por semana – segunda, quarta e sexta-feira, das 15h30 às 17h30, no Ginásio Neuza Gonçalves Brandão, Bancários.

“Quando cheguei na Sejer, foi uma das minhas maiores missões: tocar o projeto ‘Campeões do Amanhã’, que é muito importante para a construção do atleta e cidadão. Eu tive essa oportunidade, igualmente aos jovens que hoje fazem parte da ação, e com muito trabalho nossa gestão tem dado o retorno desse incentivo proporcionado pelo prefeito Cícero Lucena. E não só na modalidade do voleibol, como em todas as outras do projeto”, afirmou o secretário de Esportes, Juventude e Recreação, Kaio Márcio.

A base vem forte – A jovem Raquel Ramalho, de apenas 14 anos, iniciou no voleibol através do Campeões do Amanhã há cinco anos. Recentemente foi convocada para o grupo de 18 atletas que compõe a Seleção Paraibana de Base Sub-16. Dessas, 12 serão escolhidas e vão representar o Estado no Campeonato Brasileiro de Seleções, marcado para o mês de abril, em Maringá (PR).

“Estou batalhando por essa vaga há dois anos e acredito que agora chegou a minha vez. Estamos treinando muito forte e vamos nos esforçar ao máximo para trazer um bom resultado pro nosso estado”, afirmou a atleta.

Raquel, que atua como líbero, tem com inspiração a atleta Camila Brait, que defende as cores do time do Osasco e também é peça-chave na Seleção Brasileira.