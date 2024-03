processo seletivo oferece 270 vagas para trabalhar na festa

A prefeitura de Campina Grande publicou um edital de processo seletivo com 270 vagas de trabalho temporário para o São João 2024. Os salários para os cargos disponíveis chegam a R$ 1.642,00, pelo total de 32 dias. Ainda são oferecidas 140 vagas para cadastro de reserva.

Processo seletivo da prefeitura de Campina Grande

As inscrições para o processo seletivo de Campina Grande começam no dia 8 de abril e podem ser feitas até o dia 19, no Sine Municipal. As inscrições são gratuitas.

A ficha de inscrição também estará disponível no Sine Municipal, localizado na avenida Santa Clara, no antigo Museu Vivo da Ciência, e o candidato deverá apresentá-la devidamente preenchida juntamente com a documentação exigida no edital.

Vagas disponíveis

O processo seletivo da prefeitura de Campina Grande oferece 270 vagas. Veja a lista abaixo:

240 como auxiliares de serviços gerais;

30 fiscais de apoio;

140 vagas para cadastro de reserva.

A documentação exigida é:

Ficha cadastral;

Cópias do CPF, da Carteira de Identidade (RG), de documento que comprove número do PIS ou PASEP;

Comprovante de residência atualizado( por pelo menos 03 meses); e

1 foto 3×4.

Além disso, é necessário apresentar certidão negativa criminal emitida pelo Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC- Polícia Civil) e cartão com dados bancários, em nome do candidato para recebimento da remuneração caso seja selecionado.

Divulgação de resultados

O resultado do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 20 de maio de 2024, como um documento único, na forma de edital, no Diário Oficial e Semanário Municipal de Campina Grande.

O Processo Seletivo terá vigência de seis meses, a contar de sua homologação. A contratação temporária via edital publicado no Semanário Oficial, obedecendo à ordem de classificação final, a critério e necessidade da administração, dos candidatos aprovados, por ordem de classificação, de forma a atender a necessidade de excepcional interesse público, não gerando direito adquirido do candidato à vaga ofertada, dependendo a contratação da necessidade do Departamento de Limpeza Urbana da Sesuma.

