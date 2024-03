PT de João Pessoa acolhe GT e suspende calendário até reunião com Executiva Nacional

Após reunião com o secretário-geral do PT, Henrique Fontana, nesta sexta-feira (15), a Executiva Municipal do PT decidiu acolher o pedido Grupo de Trabalho Eleitoral para suspender o calendário eleitoral do partido em João Pessoa. Ao Conversa Política, Marcus Túlio disse que o diretório vai aguardar a reunião do dia 26 de março com o Diretório Nacional para dar segmento às prévias.

“Eu informei hoje ao ex-deputado Henrique Fontana, que é secretário nacional do PT, que estávamos acatando a solicitação do senador Humberto, que nos foi enviado ontem, e que vamos aguardar a reunião do dia 26 do diretório nacional, para dar segmento ao nosso calendário interno. Foi isso, não tem fato novo”, comentou o presidente do PT de João Pessoa.

As prévias estavam marcadas para o dia 07 de abril e entre os nomes da disputa está a deputada estadual Cida Ramos (PT). Na última segunda-feira, o deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) desistiu de participar da escolha interna.

Outro pré-candidato a prefeito pelo PT, Paulo do PT, também retirou a pré-candidatura hoje e anunciou apoio a uma corrente interna petista que defesa que o partido apoie o projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP), como forma de evitar a eleição de um candidato bolsonarista.

A suspensão das previas é tratada como uma nova possibilidade de mudança na tática eleitoral já estabelecida.