entenda a situação dos clubes paraibanos em 2023

SAF na Paraíba? Aos poucos, começa a aumentar o número de SAFs no futebol brasileiro. O início foi com o Botafogo, que tem o irreverente americano Jhon Textor. Depois o Vasco foi “vendido” para uma empresa americana, a 777, e um pouco depois foi a vez de Ronaldo comprar o Cruzeiro, ainda na Série B, ano passado.

Agora, clubes menores do país começam a adotar o modelo. Sai o modelo de associação, histórico e tradicional no futebol brasileiro, e entra a Sociedade Anônima de Futebol, a famosa SAF.

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é um modelo de empresa criado pelo Congresso em 6 de agosto de 2021, por meio da Lei 14.193/2021. A lei estimula que clubes de futebol deixem de ser associação civil sem fins lucrativos para uma sociedade, um modelo de clube-empresa.

Com isso, o clube pode “vender” o seu departamento de futebol e todos os seus ativos para uma empresa ou para sócios. Uma vez que o clube passe a adotar essa estrutura, é possível vender a parte majoritária, uma ou algumas partes minoritárias ou até todo o capital para uma empresa ou um dono. Na Paraíba esse processo começa a acontecer. Confira como o futebol paraibano está enxergando o modelo SAF.

SAF na Paraíba

O Botafogo-PB começa a querer discutir o tema internamente. Inclusive, uma leve polêmica se instaurou nesta quinta-feira (14 de março de 2024). É que o presidente em exercício do Conselho Deliberativo (CD), Fábio Rangel, convocou uma reunião extraordinária do Conselho para que se mudasse parte do estatuto para facilitar a construção de uma SAF no clube. A atitude gerou uma reação de parte do CD, que acredita que o tema ainda deve ser mais debatido antes de uma modificação estatutária. No mesmo dia, Fábio Rangel cancelou a reunião extraordinária. Agora o tema deve ser pauta de uma próxima reunião do CD.

O Campinense também não fez nenhuma discussão interna mais aprofundada sobre o assunto. Mas o presidente da Raposa, Danylo Maia não só é a favor do modelo, como já deu entrevista, defendendo que a mudança é inevitável para os clubes grandes da Paraíba e que é questão de tempo isso acontecer.

Proposta em meio às eleições

Em meio às eleições, Ségio Sadék, que é ex-pré-candidato e que apoia o candidato Rômulo Leal, já propaga a ideia de transformar o clube em SAF.

O Treze, dos maiores clubes do estado, foi o único que abriu a discussão oficialmente nas instâncias internas do clube. Foi feito um grupo de trabalho no Galo da Borborema para estudar o assunto, e a conclusão é de que no futuro o Treze deve adotar o modelo. Desde que, claro, surja uma proposta que seja benéfica para o clube.

O CSP foi o primeiro clube do futebol paraibano a sair do modelo associação sem fins lucrativos e entrar no mundo da SAF. Na ocasião da mudança, o homem forte do futebol do clube, Josivaldo Alves, garantiu que o clube tem o ex-meia do Barcelona Deco como um dos sócios da SAF do CSP.

O São Paulo Crystal já aprovou em seu Conselho Deliberativo a transformação do Carcará Do Engenho em SAF. Até agora, no entanto, o clube não divulgou que exista alguma proposta em mãos para assumir o clube no novo modelo.

Em 2022, o Conselho Deliberativo do Nacional de Patos aprovou a mudança do clube para SAF. Em setembro deste ano, foi convocada uma assembleia extraordinária, a se realizar em outubro, para debater a mudança: segundo o presidente do clube, Suélio Félix, há um grupo de empresários com intenção de investir no Canário.

