SMS participa de projeto com Defensoria Pública para grupos reflexivos de autores de violência doméstica

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa está participando de um projeto da Defensoria Pública da Paraíba em parceria com o Tribunal de Justiça da Paraíba para grupos reflexivos de autores de violência doméstica. Nesta quinta-feira (14), foi encerrado o primeiro ciclo de trabalho, que teve a ‘Saúde do Homem’ como um dos temas.

De acordo com o coordenador da área técnica de Saúde do Homem da SMS, Késsio Brito, o objetivo é desenvolver um trabalho de conscientização junto aos apenados que estão cumprindo medida judicial para violência doméstica. “Esse público precisa ser educado para identificar quais são as formas de violência e como a saúde integral do homem pode contribuir para a desconstrução do machismo e da violência contra a mulher”, explicou.

Para Eliomara Abrantes, assessora técnica da Defensoria Pública e membro do projeto, trabalhar a saúde do homem dentro dos grupos reflexivos, almeja fortalecer a necessidade do autocuidado, resgatando esse olhar para si. “As mulheres, na maioria das vezes, dentro dos relacionamentos, são sobrecarregadas por muitas responsabilidades, dentre elas o cuidado à saúde do companheiro”, afirmou.

“Não estar saudável física e psicologicamente pode potencializar os comportamentos abusivos dentro dos relacionamentos, já que os sintomas das patologias geram carga emocional que influem na maneira como a relação é vivida”, complementou Vanilda Luna, psicóloga da Defensoria Pública.

Durante os encontros deste primeiro ciclo de trabalho foram abordados pontos como machismo, construções de papéis sociais e como isso interfere no comportamento masculino que leva a situações de adoecimento, incluindo a violência intrafamiliar. Ao todo, o projeto conta com 13 ciclos de trabalho e o tema ‘Saúde do Homem’ está incluído em todos os ciclos.