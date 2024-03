Coronel Kelson Chaves toma posse como vereador de João Pessoa

O coronel Kelson Chaves tomou posse nesta quinta-feira (14) no cargo de vereador de João Pessoa. Ele assume a cadeira aberta com a ida do vereador Tarcísio Jardim (PP) para a Assembleia Legislativa da Paraíba.

Kelson Chaves estava desde o início da gestão do prefeito Cícero Lucena (PP) até ontem no comando da Coordenação da Defesa Civil de João Pessoa. Foi substituído pelo chefe de gabinete, advogado Jailton Gomes Bezerra, enquanto estiver na Câmara Municipal.

O novo vereador tomou posse fardado e disse que vai dedicar o mandato a apoiar os colegas das forças da Polícia Militar.

Kelson Chaves foi eleito primeiro suplente do Patriotas com 1.762 votos. Na Casa, vai compor bancada com os vereadores Carlão do Bem e Marcílio do HBE.