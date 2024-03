Ação de prevenção às ISTs visitará Rua da Areia, Praça Rio Branco e Busto de Tamandaré

A Prefeitura de João Pessoa vai dar continuidade à ação ‘Saúde e Prevenção + Perto de Você’, neste final de semana, levando serviços preventivos às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) em diversos pontos da Capital. O objetivo é sensibilizar a população sobre a importância de se prevenir contra ISTs.

Nesta sexta-feira (15), as atividades acontecerão na Rua da Areia, das 16h às 20h. No sábado (16), as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atenderão ao público do Sabadinho Bom, na Praça Rio Branco, das 10h às 14h. Já no domingo (17), os serviços de prevenção serão disponibilizados no Busto de Tamandaré, em Tambaú, das 16h às 20h.

A ação, que teve início no final de semana passado, no Parque Solon de Lucena, oferta testagem rápida para detecção de HIV, sífilis e hepatites virais; distribuição de preservativos masculino e feminino; e vacinação do calendário adulto como hepatite B, dT, tríplice viral, febre amarela e Covid-19.

“Tivemos um bom fluxo de pessoas no primeiro dia de atividades e a expectativa é que o público tenha uma boa aceitação, também, nos outros locais que serão visitados”, afirmou Gustavo Lira, responsável técnico da ação.

Programação- No dia 23 deste mês, o ‘Saúde e Prevenção + Perto de Você’ volta ao Parque Solon de Lucena, das 10h às 14h. Para encerrar a programação, no dia 24, a ação terá como local a Casa da Pólvora, com a oferta de serviços das 16h às 20h.